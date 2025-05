"Lectura Dantis", il professor Pierfrancesco Musacchio interpreta il XXIX Canto del Purgatorio (Foto)

Tuffo nel mondo di Dante Alighieri con la "Lectura Dantis - Interpretazione del XXIX Canto del Purgatorio" di Pierfrancesco Musacchio. Il professore delle 'Biancheri' e collaboratore vicario della dirigente scolastica ha interessato, appassionato ed emozionato il pubblico presente al terzo appuntamento di 'Biancheri Lectures' ospitato, ieri pomeriggio, nella biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, in via Bassi, a Ventimiglia. Per l'occasione erano presenti anche il vicesindaco Marco Agosta, il consigliere comunale Rosa Papalia, rappresentanti di diverse associazioni cittadine, come Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia, Liria Aprosio del Lions Club Ventimiglia, Sergio Pallanca del Comitato Pro Centro Storico, Maria Teresa Anfossi dell'associazione culturale Italia-Israele di Ventimiglia-Sanremo International, Marco Scullino della Cumpagnia d’i Ventemigliusi, Antonella Didonè dell'Ente Agosto Medievale e cittadini.

"Sono qua a nome dell'amministrazione comunale per salutare e ringraziare i presenti" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "La cultura è processo importantissimo, anche di crescita, per espandere i propri orizzonti. Il Purgatorio è conosciuto a livello internazionale, sappiamo quello che ha suscitato per noi Dante e la sua Divina Commedia. Ringrazio il professor Pierfrancesco Musacchio per l'impegno che mette e per quello che fa per la cittadinanza che deve essere un punto di unione tra la nostra amministrazione e la scuola. Siamo persone, uomini e donne, che ci mettiamo a disposizione della città".

"Il professor Musacchio è una persona in gamba, è davvero bravo" - aggiunge il consigliere comunale Rosa Papalia - "E' quello di cui oggi c'è bisogno per formare e avvicinare i giovani alla cultura".

"Parliamo di argomenti che sembrano difficili ma non lo sono. La strategia è come vengono trasmessi" - afferma il professor Pierfrancesco Musacchio - "Anche se vi sono difficoltà, come la lingua e il simbolismo, una volta superate Dante parla da solo. Io faccio solo da tramite tra un linguaggio di ottocento anni fa e noi che dobbiamo ascoltarlo e capirlo. Ho scelto questo canto perché mi piace e apre cinque canti in cui Dante vuole spiegare che cosa sia la Chiesa e lo fa a suo modo: utilizza tutto il Purgatorio presentando sempre una Virtù e un Vizio. Questo è il canto in cui la trionfa la chiesa".

Dopo i riusciti incontri su 'D'Annunzio e la Francia' di Valeriano Palleschi e su "L'epica dei Liguri: Gaio Mario e la battaglia degli Ambroni" del professor Pierfrancesco Musacchio, proseguono gli appuntamenti proposti dall'istituto comprensivo Biancheri e dal Comune che hanno come obiettivo consolidare il legame tra scuola e comunità rendendo il sapere accessibile a tutti e stimolando la partecipazione attiva alla vita culturale della città di Ventimiglia.

Il prossimo incontro sarà domani, il 9 maggio, alle 16 al Mar con 'La storia raccontata attraverso il cinema' di Cristina Cocco. Successivamente in programma sono previsti, il 10 maggio alle 11 alla Biblioteca Aprosiana Fondo Antico, con 'Longitudo, come un artigiano superò gli scienziati' di Cristian Bonacini; il 15 maggio alle 16.30 alla Biblioteca Aprosiana Fondo Antico 'Il Dna e i Desaparecidos: una storia da raccontare' di Cristian Bonacini e il 16 maggio alle 16 al Mar con 'Andar per ville' di Elena Pozzi.