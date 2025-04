Ventimiglia, al via "Biancheri Lectures": incontri culturali in tre differenti location (Foto e video)

Consolidare il legame tra scuola e comunità rendendo il sapere accessibile a tutti e stimolando la partecipazione attiva alla vita culturale della città di Ventimiglia è l'obiettivo di "Biancheri Lectures", un progetto che prevede sette incontri culturali tra aprile e maggio che verranno ospitati in tre differenti location: la biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, la biblioteca Aprosiana Fondo Antico e il Mar - Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi.

Un'iniziativa proposta dall'istituto comprensivo Biancheri e dal Comune. "L'idea nasce dalla nostra esigenza di uscire dall'istituto scolastico e provare a interfacciarci con la città con l'obiettivo di trasformare la scuola in un vero e proprio polo culturale aperto alla cittadinanza, attraverso una serie di seminari tenuti dai docenti della scuola Biancheri" - fa sapere il professor Pierfrancesco Musacchio, collaboratore vicario del dirigente scolastico - "Gli incontri affronteranno tematiche che spaziano dalla letteratura alla storia, dalla scienza alla filosofia. L'iniziativa intende promuovere il dialogo tra scuola e comunità, valorizzando il sapere come strumento di crescita condivisa. Vogliamo offrire alla cittadinanza un'opportunità di approfondimento culturale attraverso la scuola, creare un punto di incontro tra il mondo accademico e il pubblico, promuovere la biblioteca comunale come luogo di aggregazione e divulgazione del sapere e rafforzare il ruolo della scuola Biancheri come centro di riferimento culturale per il territorio. Avevamo fatto già un esperimento qualche mese fa con il professor Cristian Bonacini che aveva tenuto una conferenza su 'Discorsi intorno al Sole' nell'aula magna del nostro istituto".

Introdurrà gli incontri l'assessore Serena Calcopietro. "Abbiamo la possibilità di rilanciare la nostra biblioteca con una serie di letture che abbiamo redatto grazie alla collaborazione con il professor Pierfrancesco Musacchio" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Un programma che verrà ospitato nelle tre location più suggestive di Ventimiglia legate alla cultura: la biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, la biblioteca Aprosiana Fondo Antico e il Mar. Una serie di letture che prenderanno il via il 9 aprile e si concluderanno nel mese di maggio. Diverse tematiche verranno affrontate da più punti di vista, inoltre, verranno presentati anche dei libri che sono patrimonio culturale della nostra città".

Il primo appuntamento sarà il 9 aprile alle 16.45 alla Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno con 'D'Annunzio e la Francia' di Valeriano Palleschi; il secondo incontro si terrà il 24 aprile alle 16.45, sempre alla Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, che sarà incentrato su 'L'epica dei Liguri: Gaio Mario e la Battaglia degli Ambroni' di Pierfrancesco Musacchio.

L'8 maggio alle 16.45, alla Biblioteca Aprosiana Fondo Moderno, vi sarà 'Lectura Dantis - Interpretazione del XXIX Canto del Purgatorio' di Pierfrancesco Musacchio mentre il 9 maggio alle 16 al Mar è prevista 'La storia raccontata attraverso il cinema' di Cristina Cocco.

Il 10 maggio alle 11 alla Biblioteca Aprosiana Fondo Antico è in programma 'Longitudo, come un artigiano superò gli scienziati' di Cristian Bonacini, il 15 maggio alle 16.30 alla Biblioteca Aprosiana Fondo Antico si parlerà de 'Il Dna e i Desaparecidos: una storia da raccontare' di Cristian Bonacini mentre il 16 maggio alle 16 al Mar è previsto 'Andar per ville' di Elena Pozzi.