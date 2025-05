Esibizioni, torneo con balestra antica da banco e posa di albero: a Ventimiglia va in scena il XXXVIII 'Ciantamazu' (Foto)

Esibizione di musici e sbandieranti, torneo con balestra antica da banco, posa e benedizione di albero con canti rituali in dialetto ventimigliese. Domenica 18 maggio dalle 15 in via Tenda, tra la chiesa di Sant'Antonio e il cimitero comunale di Ventimiglia, andrà in scena il XXXVIII 'Ciantamazu'. L'evento, a ingresso libero, è proposto dalla Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia in collaborazione con il comitato di quartiere di via Tenda, Gianchette, la Cumpagnia di Ventemigliusi e il sestiere Burgu A.P.S.

"Alle 15 è prevista l'esibizione con i tamburini e sbandieratori della rappresentativa comunale sbandierante dei sestieri e musici del libero comune marinaro Aps di Ventimiglia mentre alle 15.30 andrà in scena il tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'piatto'" - fanno sapere gli organizzatori - "Alle 16.15 è in programma l'esibizione con i tamburini e sbandieratori della rappresentativa comunale sbandierante dei sestieri e musici del libero comune marinaro Aps di Ventimiglia mentre alle 16.30 vi sarà il tiro con balestra antica da banco al bersaglio 'Tasso'. Alle 16.50, invece, si terrà la premiazione della gara con le balestre e l'assegnazione della 'contessina di maggio 2025'. Alle 17 prenderà il via il corteo che andrà sino all'aiuola del cimitero cittadino per la posa di un albero. Alle 17.20, invece, vi sarà la piantumazione dell'albero in onore del primo nato nel quartiere nel 2025 con lettura di poesie in dialetto ventimigliese da parte della Cumpagnia d'i Ventemigliusi".

Un tuffo nella tradizione. Dall’anno 1987 si ripropone, infatti, l'evento folcloristico e agonistico che apre gli impegni delle Rezerie di Sestiere, collegate ai tiratori della Compagnia Balestrieri, per l’insediamento della Contessina di Maggio, madrina del successivo Agosto Medievale. Ogni anno, un diverso Sestiere, indica il terreno del “Campo Marzio” dove avrà luogo la manifestazione; la locale Unione Commercianti procura un albero con radici in cassone, che viene piantumato con apposita cerimonia, in un'aiuola del Sestiere interessato. Ogni Rezeria presenta due damigelle, abbigliate in costume medievale, che partecipano alla tenzone per la nomina della contessina di Maggio. I cortei dei Sestieri, convergono in Campo Marzio, dove la Delegazione di Maggio abbina ogni damigella a un balestriere della compagnia. Viene effettuato, poi, un torneo individuale di tiro con la balestra antica. Al singolo vincitore tocca l’onore di dare investitura alla propria damigella col titolo di “Contessina di Maggio”.