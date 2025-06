Tiro con la balestra antica, gara ai giardini pubblici di Ventimiglia (Foto)

Sesta gara della stagione per la Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia. La competizione è andata in scena ieri pomeriggio ai giardini pubblici Tommaso Reggio nella città di confine. I partecipanti Valter Muratore, Michela Leca, Luca Lacqua, Domenico Miceli, Antonio Di Caro, Eugenia Mollar, Stefano Bonelli, Roberto Mulattieri, Elvira Maniscalco, Angelo Nicomedi e Tina Scappatura si sono sfidati al tiro con la balestra antica. Alla fine, al piatto ha vinto Domenico Miceli mentre al tasso ha avuto la meglio Tina Scappatura.

E' un periodo intenso per i membri della compagnia ventimigliese. Diverse sono state le competizioni a cui hanno preso parte e molte altre sono in programma. La più spettacolare è stata a Roverino in occasione della Cianta Mazu dove hanno vinto al tiro del piatto Elvira Maniscalco mentre al tiro del tasso Eugenia Mollar. Per l'occasione si sono esibiti musici e sbandieranti ed è stato piantumato e benedetto un albero in onore del primo nato nel quartiere. Un momento accompagnato da poesie e canti rituali in dialetto ventimigliese.

Domenica 1° giugno, invece, i balestrieri di Ventimiglia sono tornati in campo a Peglia. Alla quinta gara della stagione hanno partecipato Domenico Miceli, Valter Muratore, Angelo Nicomedi, Tina Scappatura, Stefano Bonelli, Luca Lacqua, Antonio Di Caro e Roberto Mulattieri.

Dopo la gara di ieri ai giardinetti pubblici, una location utilizzata per la seconda volta nella storia, il prossimo impegno sarà sabato 14 giugno alle 16 a Loano, dove prenderanno parte anche al corteo.