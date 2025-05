Tesori dell'entroterra, Stefani: "Rendere Pigna più visibile, più accogliente e più attrattiva è una necessità"

"Come capogruppo di minoranza in riferimento all’ articolo recentemente pubblicato riguardante la necessità di rilanciare Pigna e valorizzarne il patrimonio storico, culturale e ambientale, condivido pienamente quanto espresso e sento il dovere di intervenire a sostegno di tali considerazioni. Pigna è un paese con una storia millenaria, una struttura urbanistica unica nel suo genere e una ricchezza paesaggistica e culturale che, purtroppo, da troppo tempo resta in gran parte inespressa. È giunto il momento di un vero e proprio upgrade: un salto di qualità che vada oltre la semplice manutenzione o promozione occasionale e che punti, invece, a una strategia concreta e duratura per la valorizzazione del nostro territorio" - dice il consigliere comunale di minoranza a Pigna Patrizia Stefani riferendosi alla segnalazione sulle poche indicazioni per visitare i tesori dell'entroterra .

"Come capogruppo di minoranza mi rendo fin da ora disponibile a collaborare in modo costruttivo con l’Amministrazione e con tutte le forze vive del territorio affinché questo cambiamento possa davvero realizzarsi. Le differenze politiche non devono mai ostacolare ciò che è giusto e utile per il bene della comunità" - dichiara Stefani - "Ringraziando la testata per aver acceso i riflettori su un tema così importante, mi auguro che anche l’Amministrazione colga questo stimolo come un’occasione per fare di più e meglio".