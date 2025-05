Al ‘Firenze Diabolik Fest’ la presentazione dei portfolio firmati dalla penna del sanremese Larry Camarda

L’illustratore sanremese Larry Camarda sarà tra i protagonisti, sabato 10 e domenica 11 maggio, al ‘Firenze Diabolik Fest’ al Centro Commerciale San Donato. Un appuntamento imperdibile per i fan di Diabolik e della cultura pop italiana, che arriveranno da tutta Italia.

Tra gli stand dedicati a fumetti, dischi e memorabilia, saranno protagonisti alcuni dei più noti disegnatori legati al mondo di Diabolik: Giuseppe Di Bernardo, Riccardo Nunziati, Antonio Muscatiello e Larry Camarda, pronti a incontrare il pubblico, firmare copie e raccontare il proprio lavoro dietro le quinte.

Grande attesa per la presentazione ufficiale dei due portfolio esclusivi di Camarda, realizzati appositamente per il ‘Firenze Diabolik Fest’. A questi si aggiungeranno delle stampe tratte da dei disegni originali realizzati per l’occasione dagli altri autori presenti.