Ventimiglia, tutto pronto per il recital "Arteatrando: da Artemisia a Picasso"

II teatro comunale ospita oggi, il 2 maggio, alle ore 21 e 15 ad entrata libera, un nuovo recital creato per l’occasione. Ad idearlo Lilia De Apollonia, regista del Circolo 'Reading e drama'- Ventimiglia. II recital si intitola "Arteatrando: da Artemisia a Picasso", e porta in scena le signore e i signori dell' arte, interpretati dagli attori del circolo, con Lilia in tutto saranno 12.

Lo spettacolo proporrà musica dal vivo, arie antiche a tema eseguite dal maestro di chitarra Marcello Parodi.

Una idea nuova per illustrare la storia dell' arte rendendola viva e appassionando gli spettatori, coinvolgendoli con vicende avvincenti che quasi tutti i pittori e le artiste rappresentati hanno attraversato. Rivivranno così Frida Kahlo, amatissima dai più giovani, con Diego Rivera, Artemisia Gentileschi, Michelangelo Caravaggio ed anche Amedeo Modigliani e la compagna Jeanne, Berthe Morisot e Rosalba Carriera. Gran finale Picasso ed alcune delle donne della sua vita.

Interpreteranno i grandi mastri del colore : Roberto Borsi, Marco Corradi, Andrea Luna Conte, Paola Costamagna, Ersilia Ferrante, Paola Giolli, Enza Manna, Giada Mei, Giancarlo Orengo, Gian Piero Piombo, Graziella Tufo.

Un recital teatrale inedito in zona, che volutamente esclude Monet plurirappresentato nell'estremo ponente.

Il Circolo 'Reading e drama' ringrazia l'amministrazione comunale per aver permesso la realizzazione di questo evento ad entrata gratuita e attende un pubblico numeroso.