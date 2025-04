Sanremo: buche nell'asfalto in strada san Giusto, la segnalazione di un nostro lettore

Ci scrive un nostro lettore: "Mi unisco al coro delle lamentele sugli asfalti con questa mia: sono residente in strada San Giusto a Sanremo da ormai 25 anni. Nel contesto degli ultimi interventi di rifacimento di asfalti ammalorati non siamo mai stati presi in considerazione, nè per quelli già eseguiti tantomeno per i programmati; purtroppo negli ultimi decenni non ci sono stati interventi di manutenzione, se non qualche sporadico "tappullo" con asfalto a freddo frettolosamente steso che dura fino al temporale successivo. La situazione oggi creatasi non è più risolvibile in questo modo, è scoperta ormai la massicciata e in qualche punto si arriva alla nuda terra. Mi auspico, e ci auspichiamo tutti che la nuova amministrazione prenda in considerazione anche questa piccola via che non balza mai agli onori della cronaca, ma che potrebbe farlo in occasione di rovinose cadute in moto o addirittura a piedi che se permane lo stato attuale inevitabilmente potranno accadere.

Cortesemente richiediamo un sopralluogo da parte dei tecnici preposti in modo da poter eventualmente inserire nel corso degli interventi stradali a venire una, se non totale, almeno parziale risoluzione dei problemi segnalati".