Calcio, comicità e beneficenza: lo spettacolo de 'Gli Autogol' sbarca a Bordighera (Foto)

Calcio, comicità e beneficenza. Il “Calcio Spettacolo” de Gli Autogol sbarca a Bordighera. Andrà in scena venerdì 23 maggio alle 21 al Teatro Giancarlo Golzi nel Palazzo del Parco e sarà l’unica data in Liguria. Il celebre trio comico, formato da youtuber imitatori e conduttori radiofonici, chiuderà, infatti, a Bordighera il tour teatrale che ha registrato sold out in tutta Italia.

Un evento benefico e imperdibile di calcio e comicità proposto e organizzato da Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso. "Sarà un’esperienza indimenticabile all’insegna di comicità e riferimenti al mondo del calcio. Il ricavato sarà destinato a fini benefici, rendendo questa serata ancora più significativa" - fa sapere il vicepresidente dell'Aceb Davide Grimaldi - "Gli Autogol sono noti per le parodie di personaggi calcistici e sketch divertenti, che hanno conquistato milioni di follower sui social media. La comicità coinvolgente e il talento di Alessandro Iraci, Michele Negroni e Alessandro Trolli, detto 'Rollo', nel mettere in scena a teatro il mondo del calcio renderanno questa serata un appuntamento da non perdere".

"Michele Negroni è nato a Pavia il 21 aprile del 1987, Alessandro Iraci, sempre a Pavia, ma il 18 luglio 1987 mentre Alessandro Trolli detto Rollo a Broni il 15 dicembre 1989. Il trio lavora principalmente su YouTube facendo imitazioni e parodie sportive mentre al di fuori del sito ha vari impegni in televisione, radio e teatri" - racconta - "Michele Negroni e Alessandro Iraci si sono conosciuti a scuola: dopo il liceo Michele ha deciso di iscriversi a Ingegneria mentre Alessandro si è iscritto a Scienze della comunicazione. Trolli, invece, si è laureato in Economia. Nel 2006 i tre decidono di fondare un gruppo comico-teatrale con il quale organizzano alcuni spettacoli a Pavia, Borgo Ticino e Chiavica. Due anni dopo, nel 2008, approdano a Radio Ticino Pavia, dove iniziano a condurre una trasmissione comico sportiva con imitazioni e parodie sul mondo del calcio. L'anno seguente aprono il loro canale YouTube chiamato Gli Autogol, seguito da un canale secondario chiamato Gli Autogol Extra, in cui pubblicano contenuti differenti rispetto al primo, soprattutto sketch con chiamate ad allenatori e calciatori, anche in quarantena (in alcuni casi chiamate vere). Tra il 2009 e il 2014 sono apparsi più volte in televisione e radio nazionali, come Sky e Radio Deejay, organizzando scherzi a persone famose nel mondo del calcio. Nel settembre del 2013 approdano stabilmente in televisione con il programma Flop Calcio, in onda su Top Calcio 24. Il loro programma radio chiamato 105 Autogol fu prodotto dal 2014 al 2020 e trasmesso ogni fine settimana su Radio 105. Grazie a questo si candidano al premio Cuffie d'Oro per due anni consecutivi, nel 2014 e 2015. La collaborazione televisiva con La Gazzetta dello Sport nacque nel 2015, creando il programma Autogol News, in onda su Gazzetta TV. Sempre nel 2015 diventano ospiti fissi al programma La Domenica Sportiva, in onda su Rai 2. Dopo un anno, la casa editrice Mondadori pubblicò il loro libro intitolato Storia Buffa dello Sport, che raccoglie e arricchisce con contenuti inediti le parodie riguardanti le narrazioni di Federico Buffa su personaggi sportivi, contribuendo al successo del trio. Poco dopo, questo libro vinse il premio Leggio d'Oro. Nello stesso anno Gli Autogol vinsero anche i Web Show Awards. Nel maggio del 2017 pubblicarono il loro primo singolo, Baila como El Papu, in collaborazione con Dj Matrix e con la partecipazione di Papu Gomez, che ottenne il disco di platino e superò le 46 milioni di visualizzazioni su YouTube. L'anno successivo, dopo la sconfitta dell'Italia nelle qualificazioni al campionato del mondo 2018, pubblicarono L'inno dei non mondiali. Nel novembre dello stesso anno, batterono il record del maggior numero di partite viste allo stadio in una singola giornata di serie A, assistendo a sette partite grazie al calcio spezzatino, un meccanismo recente che consente di giocare più partite in un weekend, dal venerdì al lunedì. Il 10 novembre 2020 pubblicarono il loro secondo libro, Il Calcio non è una cosa seria. Il 28 maggio 2021 uscirono con un nuovo singolo musicale, Coro azzurro, in collaborazione con Dj Matrix e con la partecipazione di Arisa e Ludwig, realizzato per sostenere la nazionale italiana di calcio durante gli Europei del 2020, vinti dall'Italia".

"Non mancate a questa occasione per divertirvi e sostenere una buona causa. Vi aspettiamo a Bordighera per vivere insieme una serata di spettacolo e solidarietà" - afferma Grimaldi - "Un particolare grazie va ai numerosi partner che ci hanno sostenuto per l’organizzazione di questo evento. Il costo del biglietto è di 35,00 euro. Per acquistare i biglietti e ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri +39 345 85 17 448 e +39 392 88 69 993, oppure prenotare tramite la piattaforma Eventbrite al link".