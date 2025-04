Euroflora a Genova: il presidente di Regione Liguria "Asset strategico su cui vogliamo continuare a investire"

“A primavera la natura si risveglia, è il periodo dell’anno che più rappresenta la rinascita: mi auguro quindi che Euroflora possa rappresentare un momento di rinascita emozionale e spirituale per chi la visiterà, in grado di alimentare un sentimento di speranza per la nostra città, per la Liguria e per il mondo intero. Il motto di questa edizione 2025 può essere ‘Back to the future’, perché quest’anno la manifestazione ritrova la sua sede storica alla Foce in una veste completamente rinnovata: Euroflora dà infatti ai visitatori un’occasione unica per ammirare per la prima volta il nuovo Parco della Foce, il tutto inserito nel grande progetto del Waterfront”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci in occasione dell’apertura di Euroflora.



“Nuovo ed estremamente positivo è anche l’atteggiamento dei tanti operatori del mondo della floricoltura che stanno dando vita a questo evento – ha aggiunto - Vedere tanti partecipanti, tra i quali molti provenienti dall’estero, e il coinvolgimento di tante aziende del territorio, è una grande soddisfazione: significa che Euroflora, che insieme al Salone Nautico e ai Rolly Days rappresenta la ‘triade’ degli eventi di punta genovesi, è un asset strategico per la città e per la Regione, un evento su cui vogliamo continuare a investire”.



“È una grande soddisfazione per me aprire oggi la tredicesima edizione di Euroflora – ha aggiunto il vicepresidente e assessore all’Agricoltura e ai Grandi Eventi della Regione Liguria - una manifestazione che rappresenta motivo di orgoglio per la Liguria e l’Italia intera, tenendo conto dell’ottimo stato di salute del comparto florovivaistico nazionale. Voglio ringraziare tutti coloro che lavorano per far crescere un settore che pone al centro bellezza e qualità, e il cui valore non è solo quello che si può tradurre in numeri e termini economici. Numeri che sono comunque molto importanti e che raccontano la forza del nostro settore florovivaistico, che genera 3 miliardi e 145 milioni di euro di valore a livello nazionale, con quello ligure che raggiunge quota 437 milioni di euro, circa un terzo del totale nazionale. Oltre che confermarci ancora una volta come regina dei fiori, la Liguria può vantare un primato numerico e simbolico perché la nostra produzione nasce da una tradizione che si tramanda, da un territorio che crede nella creatività del lavoro: penso in particolare ai nostri ibridatori, i migliori al mondo, che inventano nuove tipologie di fiori. È anche grazie a loro se oggi il florovivaismo rappresenta un tassello fondamentale, non solo per l'economia della nostra regione, ma per l'economia e soprattutto per la storia del nostro Paese. Euroflora è una straordinaria occasione per far capire a tutti che il florovivaismo non è soltanto una attività economica, seppure importantissima, ma è un ponte fra agricoltura, turismo, cultura e tradizione, ed è una vetrina fondamentale per il futuro di un comparto che è caratteristico della Liguria, prima regione al mondo a lanciare il florovivaismo a livello industriale, alla metà dell’800”.