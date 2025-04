Sanremo: disavanzo di circa 12 milioni di euro del Comune, i 'suggerimenti' di un cittadino su come investirlo per migliorare concretamente la città

"Buongiorno Direttore,

Ho letto con piacere che il Comune di Sanremo ha registrato un disavanzo 'positivo' di circa 12 milioni di euro. Una cifra importante, che apre la strada a un dibattito doveroso su come investirla per migliorare concretamente la città e la qualità della vita dei suoi cittadini. Spero che questi fondi, uniti a quelli, che come leggo, potrebbero arrivare dal casinò vengano spesi in maniera efficiente ed intelligente.

Chiunque viva, lavori o frequenti Sanremo, lo sa: in molte zone della città, anche in pieno centro, le condizioni delle strade e dei marciapiedi e dell’arredo urbano sono indecorose. Danno un’immagine trascurata della nostra città, ma costituiscono anche un problema di sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti. Spero che una parte significativa – se non la metà – di questi fondi vengano stanziati a questo scopo. Investire sul decoro urbano non è solo una questione estetica: significa migliorare la vivibilità quotidiana, sostenere il turismo – che è un motore fondamentale della nostra economia – e ridare dignità a quartieri troppo spesso dimenticati.

Ovviamente, l’auspicio è che una parte di questo avanzo venga anche destinata a progetti sociali, alla sicurezza e al miglioramento delle scuole. Sanremo ha bisogno di spazi educativi moderni, sicuri, funzionali. C’è bisogno di non lasciare indietro nessuno, soprattutto in un’epoca in cui le fragilità sociali sono in aumento.

Questi 12 milioni rappresentano un’occasione importante, spero veramente che vengano spesi in maniera intelligente per migliorare la qualità di Sanremo.

G.M.".