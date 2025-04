La buona sanità: una lettrice ringrazia il reparto di Chirurgia generale dell'ospedale di Imperia

Una nostra lettrice di Sanremo, Francesca Gifuni, ci ha scritto per ringraziare il reparto di Chirurgia generale di Imperia:

“Troppo spesso si ha l’abitudine a lamentarsi per ciò che non funziona, ma io oggi sono qui per fare i complimenti e raccontare la mia esperienza positiva avuta nel reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Imperia. Il 24 marzo scorso, ho subito un intervento di colecistectomia e appendicectomia laparoscopica eseguita dall’egregio dott. Casano. Dal primo giorno in cui ho iniziato le visita pre operatorie ho trovato solo gentilezza ed empatia, a partire dalla Capo Sala. Durante il ricovero, ho conosciuto diversi infermieri, OSS, medici, tutti accomunati da una grandissima professionalità, sempre con il sorriso pronti a dare sostegno ai pazienti, anche solo attraverso una bella parola. In un reparto così delicato, trovare persone che ti facessero tornare il sorriso è meraviglioso. Non passava inosservata la stanchezza di queste persone che, come ben sappiamo, sono sempre meno numericamente, ma questo non veniva mai fatto pesare a chi eri lì nel letto e chiamava, come facevo io, anche solo per un po’ di conforto. Ancora un doveroso grazie a tutta l'équipe della sala operatoria”.