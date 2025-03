Sanremo: lavori di ripristino nei vialetti di collegamento tra le tombe nel cimitero di Valle Armea

Hanno preso il via, al cimitero di Valle Armea, i lavori di ripristino tramite ghiaia dei vialetti di collegamento tra le tombe di famiglia, in particolare nel settore D. Alcuni tratti risultavano infatti dissestati, con conseguente pericolo per le persone in visita al cimitero.

“L’intervento si inserisce in un piano più ampio, partito già lo scorso mese di ottobre, che prevede una totale sistemazione delle zone danneggiate. Dopo un monitoraggio su tutto il territorio, stiamo infatti mettendo mano ai vari cimiteri, non solo Valle Armea e la Foce, ma anche a quelli presenti nelle frazioni. L’obiettivo è di offrire un’immagine di decoro e pulizia, oltre che garantire la sicurezza per tutti coloro che si recano in visita ai propri defunti”, dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara.

I lavori di asfaltatura, per un importo complessivo di 17 mila euro, si concluderanno entro un mese. Seguiranno poi altri progetti relativi all’asfaltatura relativi ai vialetti danneggiati dai pini. Alcuni tratti, infatti, presentano dossi e avvallamenti, con conseguente rischio per i veicoli autorizzati ad entrare nell’area.