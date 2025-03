Bordighera, il 1 aprile l'incontro “Le emozioni dei propri figli - gestioni del conflitto”

Martedì 1 aprile, presso la Sala Rossa del Palazzo del Parco di Bordighera, dalle 17.00 alle 18.30 si terrà l’incontro “Le emozioni dei propri figli - gestioni del conflitto”; l’appuntamento, rivolto ai genitori di bambini e bambine dai 6 ai 10 anni, verrà condotto dalla psicologa Dottoressa Anna Di Cicco e dal personale educativo della Cooperativa Sociale Jobel.

L’iniziativa è parte del progetto PIPPI (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione), cui l’Ufficio Servizi Sociali della città delle palme partecipa in collaborazione con i Servizi Sociali dell’Ambito Ventimigliese con l’obiettivo di favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze e capacità, anche di gioco. Il calendario delle attività, ideate per coinvolgere genitori, famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, proseguirà fino a maggio 2025 con vari momenti di confronto nel comprensorio intemelio.