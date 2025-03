Ospedaletti, nuovo orario di apertura per il Cimitero Civico: in vigore dal 6 marzo

Il Cimitero Civico di Ospedaletti avrà un nuovo orario di apertura al pubblico. Il sindaco Daniele Cimiotti ha stabilito i nuovi orari per garantire un servizio più organizzato e continuo ai cittadini.

Il cimitero sarà aperto tutti i giorni della settimana, con una distinzione tra orario invernale ed estivo. Nel periodo invernale, che va dall’ultima domenica di ottobre all’ultima domenica di marzo, l’apertura sarà dalle 7:30 alle 17. Nel periodo estivo, che copre l’ultima domenica di marzo fino all’ultima domenica di ottobre, l’orario si estenderà fino alle 18:30. Inoltre, in caso di allerta meteo Arancione o Rossa, emanata dalla Protezione Civile, il cimitero rimarrà chiuso per l’intera durata dell’evento, per garantire la sicurezza di visitatori e operatori. L’ordinanza prevede anche che tutte le attività necroforiche e di manutenzione debbano essere svolte entro gli orari di apertura stabiliti.

Per garantire la massima diffusione della comunicazione, il testo dell’ordinanza verrà affisso ai cancelli di ingresso del cimitero, pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Ospedaletti.