Sanremo: domani con Italia Nostra la proiezione del film 'Un irriducibile, con candore' dedicato a Mario Fazio

La sezione 'Italia nostra - Sanremo Taggia - Libereso Guglielmi' organizza per domani un evento che si inserisce nel programma per il 70° anno dell'associazione nazionale e che vuole omaggiare la figura di Mario Fazio, giornalista e urbanista presidente storico di 'IN' e ligure di nascita.

Editorialista de La Stampa, autore di numerosi libri, si è occupato di paesaggio, architettura e centri storici, lasciando una eredità ideale in favore di una nuova coscienza ambientale e di uno sviluppo sostenibile. Verrà infatti proiettato il film dedicato a Mario Fazio 'Un irriducibile, con candore' (Renzo Piano) domani alle 10 al Centro Congressi Ariston (Roof 3, via Matteotti a Sanremo), che ha dato il suo patrocinio all'iniziativa.

L'evento terminerà per le 11.30 e saranno presenti i figli Giovanna e Lorenzo Fazio, accompagnati da Marino Carmelo, video-maker e regista. Saluti di Daniela Cassini (Presidente Italia Nostra Sanremo Taggia), Luca De Vincenzi (Presidente Italia Nostra Ponente ligure) e Tanya Guglielmi, figlia di Libereso (Direttivo Italia Nostra Sanremo Taggia). L'ingresso è libero.