Sanremo, iniziata la posa delle strutture interne in legno della scuola dell’infanzia a Borgo Tinasso (foto)

Prende forma la scuola dell’infanzia a Borgo Tinasso, che ospiterà 4 sezioni per un totale di 120 bambini dai 3 ai 6 anni, oggetto di un intervento finanziato nell’ambito del PNRR. “Un progetto importante, grazie al quale sono state demolite le strutture prefabbricate provvisorie del 1974 e che permetterà di valorizzare il quartiere realizzando una nuova scuola a norma antincendio e antisismica, attenta all’ambiente e in linea con le nuove linee pedagogiche”, dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Si sono concluse le opere per le fondazioni e sono in fase di posa le strutture in legno (X-LAM). Il progetto, infatti, ha una forte connotazione ambientale prevedendo una struttura in legno di abete e pavimenti interni realizzati con bambù e resina. Attualmente è in corso la realizzazione dei vari spazi, con le aule ed il cortile centrale con ampi punti luce verso l’esterno, che saranno interamente in legno rivestito. Dopo questa fase, che si concluderà entro una ventina di giorni, inizierà quella legata all’impiantistica ed alle finiture. Saranno quindi allestiti tre giardini interni ed il tetto che ospiterà un’area verde, a servizio non solo della scuola ma dell’intero quartiere. E’ inoltre previsto un accesso dalla parte superiore della scuola tramite una rampa che permetterà un agevole ingresso anche con carrozzine.

Il cantiere è stato oggetto di un sopralluogo al quale hanno partecipato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, il consigliere comunale Alessandra Pavone e, su delega del dirigente dei lavori pubblici ing. Danilo Burastero, la responsabile del procedimento arch. Giulia Barone con il supporto dell’arch. Simona Germinale, nonché i tecnici del servizio fabbricati. “Il nuovo complesso, che ospiterà 4 sezioni per un totale di 120 bambini distribuito su un solo piano, è concepito in modo particolarmente attento all’ambiente e a misura di bambino – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - un luogo attraente per rendere il quotidiano incontro con la scuola il più possibile sereno, motivante, accogliente e stimolante, per la formazione delle generazioni del futuro. Una sorta di scuola/giardino in cui si compenetrano spazi interni per la didattica e spazi esterni per il gioco e l’apprendimento all’aria aperta. La scuola, con le sue componenti energetiche, è stata concepita interamente come un edificio nZEB (nearly Zero Energy Building)”.

Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati ad EDB Associati con il prof. Enrico Bona e l’arch. Giuseppe Piovaccari. Il costo complessivo dei due lotti, relativi alla demolizione e realizzazione dell’edificio e al completamento delle opere accessorie, ammonta a 2.741.183 euro. L’impresa aggiudicataria dell’appalto è la ditta Edilservizi s.r.l. di Albissola Marina.