Sanremoinfiore 2025, giornata sfortunata per il carro Vallecrosia-Camporosso: prima l'incastro in un dehor, poi il guasto al trattore (Foto)

Se ci fosse stato un premio speciale per il carro più sfortunato di Sanremoinfiore 2025, quello di Vallecrosia e Camporosso avrebbe vinto a mani basse. Non è stata una sfilata semplice per il carro realizzato dai comuni ponentini, che ha dovuto affrontare due imprevisti prima e durante la manifestazione.

Il primo problema si è verificato ancora prima dell’inizio della sfilata, durante il tragitto da piazza Colombo a piazzale Carlo Dapporto. Nel passaggio attraverso via Nino Bixio, il carro ha urtato un dehor, rimanendo incastrato per alcuni minuti e subendo un leggero danno all’ala sinistra della scenografia. Una sfortunata coincidenza che ha sfilacciato parte della struttura, progettata per rappresentare un trono floreale imponente e avvolgente, simbolo di eleganza e raffinatezza.

Nonostante l’incidente, il carro è riuscito a raggiungere la partenza della sfilata, ma la giornata 'particolare' non era ancora finita. A metà percorso, il trattore che lo trainava si è improvvisamente fermato, costringendo l’organizzazione a un intervento rapido per sostituirlo. Grazie all’efficienza dello staff, il problema è stato risolto in pochi minuti, permettendo alla sfilata di proseguire senza ulteriori ritardi.

Pur con queste difficoltà, il carro ha comunque completato il percorso, testimoniando il grande impegno e la determinazione di operai e volontari, che hanno lavorato per portare in scena una creazione curata nei dettagli e carica di significato. La passione e la dedizione dei protagonisti di Sanremoinfiore hanno permesso alla manifestazione di procedere al meglio, regalando a Sanremo una giornata di colori e bellezza.