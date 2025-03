Bordighera: ‘Dialoghi di crescita: Padri e Figli nella scoperta del corpo’, incontro speciale per la Festa del Papà

In occasione della festa del papà, Noi4you - Sportello di Ascolto contro la violenza - organizza un incontro speciale dedicato esclusivamente a 'padri e figli maschi'.



"L’incontro si terrà il 20 marzo alle 20 presso la nostra sede - si spiega nel comunicato - e avrà come tema centrale la sessualità, l’affettività e la crescita. Durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi e approfondire tematiche fondamentali per la crescita sana e consapevole di padre e figlio, guidati dall’ostetrica Dr.ssa V. Brugnano e dalla psicoterapeuta consulente nei Disturbi Sessuali Dr.ssa P. Sciolla che affronteranno insieme come gestire le dinamiche affettive e sessuali tra generazioni. Un’occasione unica per parlare di temi spesso difficili da trattare in famiglia, ma essenziali per lo sviluppo emotivo e psicologico dei giovani.



Programma dell’incontro:

• Introduzione sulla crescita affettiva e sessuale durante l’adolescenza

• Discussione sulla relazione padre-figlio e il suo impatto sull’autostima e sulla sessualità

• Approfondimento con l’ostetrica e la sessuologa riguardo alla comunicazione aperta e sana tra padri e figli

• Spazio di domande e risposte per chiarire dubbi e promuovere il dialogo



L’incontro si propone di creare uno spazio protetto dove i padri possano confrontarsi con i propri figli maschi, superando tabù e difficoltà di comunicazione, e rafforzando il legame affettivo e la comprensione reciproca. In questa occasione, Noi4you desidera promuovere il benessere e la crescita sana delle relazioni familiari, aiutando i padri a diventare una risorsa fondamentale nel percorso di crescita dei loro figli maschi".



Dettagli dell’evento:

• Data: 20-3-2025• Ora: 20

• Luogo: Sede N4Y v. Firenze 1 , Bordighera

• Iscrizione obbligatoria con un messaggio su WhatsApp al 3498521311



L’incontro è gratuito, ma i posti sono limitati. È consigliata la prenotazione anticipata.