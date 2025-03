"Paesaggi dell'estremo Ponente ligure" di Cesare Fenech in mostra a Bordighera (Foto e video)

Nuovo appuntamento con l’arte a Bordighera. "Paesaggi dell'estremo Ponente ligure" è il tema della mostra di Cesare Fenech in esposizione nell’ex chiesa Anglicana fino al 30 marzo, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.

In tanti hanno partecipato al vernissage della personale, organizzato oggi dal Club per l’Unesco di Sanremo ODV in collaborazione con il comune di Bordighera, per ammirare le oltre 50 opere in mostra e ascoltare gli intervenuti: il sindaco Vittorio Ingenito, l'artista Cesare Fenech, Pier Franco Molinari del Club per l’Unesco ODV di Sanremo e l’architetto Marco Farotto. L'evento è stato animato dalla musica del maestro Carlo Ormea, che ha eseguito alcuni brani al pianoforte creando un'atmosfera magica. Tra i presenti vi erano anche il consigliere regionale Walter Sorriento, l'assessore di Bordighera Melina Rodà, il consigliere comunale Giuseppe Trucchi, rappresentanti di diverse associazioni del territorio e dei carabinieri.

"La tecnica è olio su iuta" - fa sapere l'artista Cesare Fenech - "Il luogo mi ispira, vado molto a passeggiare e ogni punto da noi è bello da dipingere. Guardo, osservo il gioco tra luce e ombre e poi mi viene da dipingere. Non dipingo proprio quello che vedo, ci metto del mio e cerco di raffigurare il paesaggio come sarebbe stato nel passato, come erano una volta. Il messaggio è proprio quello di tornare un po' indietro nel tempo, guardarsi indietro e cercare di recuperare qualcosa da quello che abbiamo perso".

"I quadri di Cesare Fenech esprimono una connessione profondissima con il nostro territorio. Solo chi ha contemplato ogni dettaglio e ogni sfumatura può restituire una visione così realista, così forte e vibrante eppure così intima. L'amore per Bordighera è in ogni pennellata, in ogni dettaglio. Solo chi è intimamente connesso con la propria terra, chi mai si è stancato di contemplarla in ogni sua sfumatura può raccontarla come ha fatto Fenech in una sospensione ideale" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Abbiamo con convinzione scelto, in questi anni, di attività amministrativa, di guardare con particolare attenzione alla cultura e alla valorizzazione del rapporto che lega Bordighera e l'universo artistico, sia con investimenti nelle sedi sia partecipando all'organizzazione di eventi espositivi. Con 'Paesaggi dell’estremo Ponente Ligure' prosegue il percorso che abbiamo iniziato sette anni fa. Questa mostra è, infatti, un passo significativo, imprescindibile e particolarmente ricco di valore nel percorso tracciato. Al Club per l'Unesco di Sanremo, co-organizzatore della mostra, il più vivo apprezzamento per questo appuntamento di sicuro successo mentre al maestro Fenech la più sincera ammirazione e la più sentita gratitudine per la sua opera".

"È stato un onore partecipare all’inaugurazione della mostra dedicata a Cesare Fenech, artista straordinario capace di unire tecnica e sensibilità, dando vita a opere di grande impatto emotivo e visivo. Attraverso i suoi lavori, Fenech cattura l’essenza della Riviera ligure, con paesaggi luminosi e atmosfere suggestive, frutto di una costante ricerca e sperimentazione che lo collocano tra i protagonisti dell’arte contemporanea" - commenta il consigliere regionale Walter Sorriento -"Ringrazio di cuore organizzatori, curatori, sponsor e volontari, il cui impegno ha reso possibile questa straordinaria esposizione nell’ex chiesa Anglicana di Bordighera. Un grazie speciale ai visitatori, la cui presenza ha reso ancora più significativa questa occasione di condivisione culturale. Mi auguro che questa mostra possa avvicinare sempre più persone all’arte".

"Cesare Fenech è nato a Ventimiglia nel 1955 ma vive e opera a Bordighera" - fa sapere Marco Farotto che ha curato l'organizzazione artistica e il catalogo - "Attratto sin da bambino dal mondo della pittura, inizia a disegnare e a dipingere dimostrando di possedere il senso della composizione e del colore. Pittore figurativo moderno dipinge prevalentemente a olio prediligendo soggetti paesaggistici e marine. Autodidatta è riuscito con l'attività di ricerca e di studio sul paesaggio e sul colore a raggiungere un'ottima padronanza delle tecniche pittoriche. La sua pittura fresca, serena, chiara, vivace, ancorata al figurativo e di facile lettura cattura la mente dell'osservatore costringendolo a entrare nel tema e a restarne rapito. L'arte per lui è bisogno istintivo di comunicare. Nelle sue opere esprime l'amore per la natura, i colori e la luce. E', infatti, per l'espressione immediata e trasparente delle sensazioni. Ha esposto in numerose località, in gallerie e collezioni private italiane ed estere, ottenendo consensi sia di pubblico che di critica".

Il 23 marzo, nell’ambito della mostra, è in calendario l’evento che il Club per l’Unesco di Sanremo ODV dedica alla Giornata Mondiale della Poesia. Sono previste letture di componimenti poetici che saranno accompagnati dalle note dell’esibizione dei ragazzi della scuola di musica MusicArte di Camporosso. "L'Unesco si impegna nella salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici e naturali che appartengono all'umanità intera applicando i principi guida della convenzione del patrimonio mondiale culturale e naturale" - dice Pier Franco Molinari del Club per l’Unesco ODV di Sanremo - "Per questo il Club per l'Unesco di Sanremo ha accolto con convinta partecipazione ed entusiasmo la richiesta di collaborare all'allestimento della mostra 'Paesaggi dell'estremo Ponente Ligure' con dipinti del pittore Cesare Fenech, residente a Bordighera, che ha colto in profondità e trasferito sulla tela le meraviglie, il fascino e i colori dei paesaggi del Ponente Ligure. L'artista riesce a trasmettere fusione temporale, a comunicare il suo amore per la terra di origine attraverso capolavori che evocano intense emozioni e che rappresentano una preziosa testimonianza del paesaggio di questo magnifico angolo della Riviera Ligure. Sembra di essere all'interno della scena rappresentata visto che è davvero reale".