Bordighera, poesia e musica animano la mostra di Cesare Fenech all'ex chiesa Anglicana (Foto e video)

Letture di componimenti poetici accompagnati dalle note dell’esibizione dei ragazzi della scuola di musica MusicArte di Camporosso animano "Paesaggi dell'estremo Ponente ligure", la mostra di Cesare Fenech in esposizione nell’ex chiesa Anglicana a Bordighera fino al 30 marzo, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30.

L’evento “Il Mare in Versi e Note” è stato proposto ieri pomeriggio dal Club per l’Unesco di Sanremo Odv in occasione della Giornata mondiale della poesia. "L'iniziativa era dedicata alla giornata mondiale della poesia che cade il 21 marzo" - fa sapere Ciro Esse, presidente del Club per l’Unesco ODV di Sanremo - "Abbiamo cercato di coniugare la giornata con la musica e la pittura. Ci siamo immersi in un'ora di relax, allontanandoci così per un attimo dalle guerre e dagli orrori che ci sono. Abbiamo cercato di donare un momento di serenità e tranquillità ai numerosi presenti celebrando insieme la bellezza e la suggestione del paesaggio marino".

Come l'intera organizzazione delle nazioni unite, l'U.N.E.S.C.O. è nata nel 1945, dall'immensa aspirazione alla pace, cresciuta in seguito alle drammatiche esperienze di guerra del secolo scorso. La sua opera vuole contribuire al mantenimento della pace, del rispetto dei diritti umani e dell'uguaglianza dei popoli attraverso i canali dell'educazione, scienza, cultura e comunicazione. "L'Unesco si impegna nella salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici e naturali che appartengono all'umanità intera applicando i principi guida della convenzione del patrimonio mondiale culturale e naturale" - dice Esse - "Per questo il Club per l'Unesco di Sanremo ha accolto con convinta partecipazione ed entusiasmo la richiesta di collaborare all'allestimento della mostra 'Paesaggi dell'estremo Ponente Ligure' con dipinti del pittore Cesare Fenech che ha colto in profondità e trasferito sulla tela le meraviglie, il fascino e i colori dei paesaggi del Ponente Ligure".

Per l'occasione era presente anche il consigliere comunale Barbara Bonavia. "Siamo felici di aver potuto ospitare questa iniziativa all'interno della mostra di Cesare Fenech" - afferma il consigliere comunale Barbara Bonavia - "Nella splendida location che è l'ex chiesa Anglicana, che si presta molto bene per ospitare eventi culturali, è stato proposto un momento di pace coniugando arte, musica e poesia".