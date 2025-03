I ringraziamenti di un paziente al reparto di pneumologia dell'ospedale di Imperia: "Un'assistenza puntuale e precisa sotto ogni profilo"

"Mi chiamo Daniel Fae, sono di Perinaldo e scrivo questa mail per dovere e riconoscenza , in quanto, mio malgrado, avendone avuto esperienza diretta, mi sento in dovere di farlo nei confronti dell'Ospedale di Imperia e più precisamente del Reparto di Pneumologia.

Consapevole delle difficoltà che la Sanità nazionale attraversa ormai da tempo, accentuata anche dall'epidemia che ha coinvolto tutti noi e dall'abitudine comune predisposta in modo negativo proprio nei confronti degli operatori di settore, ritengo sia giusto esprimere la mia opinione diretta che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia

Il mese scorso, recatomi in Ospedale per accertamenti, sono stato trasportato d'urgenza a Villa Scazzi di Genova, dove dopo i primi accertamenti mi è stata diagnosticata una patologia decisamente importante e con pochissime soluzioni, almeno nell'immediato.

Sono stato ricoverato a Imperia dove ho trovato nel Reparto pneumologico di cui è Primario il Professor Claudio DEMICHELIS, un'assistenza puntuale e precisa sotto ogni profilo e per questo ci tengo a farlo presente. Partendo dal Direttore e passando per ogni Medico ed Infermiere di reparto, ma anche all'ultimo addetto alle pulizie, un ambiente che in qualche modo, e per quanto possibile mi ha saputo alleggerire di un peso che purtroppo rimane esclusivamente mio, della mia famiglia e di chi mi vuole bene, tra questi pur non avendoli conosciuti prima anche tutti loro, operatori socio sanitari.

Non è facile per nessuno vivere momenti come quello che sto vivendo io, ma incontrare persone come loro aiuta e molto.

A tutti loro va il mio ringraziamento e quello della mia famiglia, con grande riconoscenza e stima.

Daniel Fae LO JUVENTINO".