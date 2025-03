Ventimiglia: venerdì prossimo apertura straordinaria con visita guidata del Giardino Piacenza Boccanegra a Latte

Venerdì 14 marzo in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio, istituita dal Ministero della Cultura con l'obiettivo di contribuire a "promuovere la cultura del paesaggio attraverso specifiche attività da compiersi sull'intero territorio nazionale mediante il concorso e la collaborazione delle Amministrazioni e delle Istituzioni, pubbliche e private” con iniziative e attività di sensibilizzazione, educazione e conoscenza sul tema.

Segretariato regionale del Ministero per la Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona“ da sempre collaborano nella consapevolezza che ilpaesaggio non è semplicemente il contenitore dei nostri beni culturali e, in senso più generale, di tutte le nostre possibili attività, ma è esso stesso patrimonio culturale, in tutte le sue componenti, positive e negative e per l’occasione – dichiarano l’arch. Paolo Mosconi, l’arch. Cristina Bartolini e il dott. Federico Barello, Dirigenti dei tre Istituti liguri – abbiamo organizzato e condiviso eventi coerenti con quanto dichiarato in maniera compiuta nella Convenzione europea del Paesaggio firmata 25 anni fa a Firenze: gestione integrata dell’uso del territorio e il riconoscimento del paesaggio come risorsa essenziale per i diritti umani e la protezione dell’ambiente”.

“Il paesaggio – proseguono – è un patrimonio tangibile e intangibile, e dobbiamo essere consapevoli che ogni nostro intervento, piccolo o grande che sia, lo altera in maniera percettibile e incide di conseguenza su un bene comune, che è fattore sostanziale della qualità del nostro vivere. La cura del paesaggio, dunque, non è solamente un dovere per gli organi di tutela e per gli enti territoriali, ma è interesse dell’intera comunità, così come è interesse di tutti il recupero dei paesaggi degradati.

“Consideriamo il paesaggio” –aggiunge l’arch. Paolo Mosconi, Direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Liguria –“componente essenziale dell’ambiente fisico e di quello cognitivo nei quali vive la nostra collettività e come tale è parte non surrogabile del patrimonio culturale del Paese, ma soprattutto dell’identità della collettività stessa”. Il Segretariato tra le proprie specifiche competenze vede la stipula di intese con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici nonché l’applicazione di un determinante strumento di tutela, il vincolo paesaggistico. Nel caso dell’Acquedotto Storico di Genova, grazie ai fondi ottenuti, il Segretariato ha potuto eseguire interventi di miglioramento dell’accessibilità, di restauro e di ripristino del Percorso Storico.

Continua l’arch. Mosconi: “Il paesaggio oggi rappresenta non solo una risorsa estetica e culturale, ma anche un elemento chiave per il benessere delle comunità locali. L’attività specificamente amministrativa di questo Ufficio, pertanto,si è spinta oltre e negli anni ha tradotto i documenti formali in opportunità per i cittadini, non solo mediante attività diretta di divulgazione presso il pubblico ma soprattutto creando partecipazione attraverso Accordi e Intese con diversificate realtàdel territorio, quali il Comune di Genova, il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, la Federazione Acquedotto Storico di Genova, allo scopo di garantire uno sviluppo condiviso dei progetti. Tali collaborazioni hanno condotto ad approfondire la conoscenza delle criticità e delle valenze del percorso storico e di recente alla redazione di un manuale tecnico per la sua manutenzione”.

“Il paesaggio rappresenta il prodotto di una millenaria interazione tra intervento umano e natura e costituisce una delle più straordinarie ricchezze del nostro Paese – sottolinea l’arch. Cristina Bartolini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia - La sua tutela è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione italiana, a partire dall’art. 9 della Costituzione che sancisce la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, e rappresenta il principio a fondamento della tutela paesaggistica nel nostro Paese. La celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio offre alla Soprintendenza genovese l’occasione di promuovere la conoscenza e la valorizzazione puntuale di realtà diverse capaci di far apprezzare il paesaggio nelle sue molteplici valenze, da proteggere e valorizzare, nel rispetto delle normative nazionali e internazionali”.

Le iniziative promosse e condivise dalla Soprintendenza genovese per celebrare la Giornata nazionale per il Paesaggio del 2025 riguardano il paesaggio romantico del Cimitero monumentale di Staglieno, il paesaggio rurale del mulino di Belpiano “Ra Pria”, l’eleganza del paesaggio del Parco di Villa Durazzo, a Santa Margherita, e la bellezza del paesaggio del parco di Villa da Passano alla Spezia.

“Festeggiamo quindi il prossimo 14 marzo la Giornata nazionale per il Paesaggio - afferma il dott. Federico Barello, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona-ricordando gli elementi cardine del nostro ordinamento, auspicando che quanto prima riparta e giunga a conclusione il processo di copianificazione paesaggistica della Liguria sui tavoli aperti tra Regione e Ministero della Cultura, e offriamo al pubblico alcuni eventi sul territorio che presentano in maniera indiscutibile quanto la qualità del paesaggio possa rendere migliore ogni nostra esperienza. Si tratta di casi particolari, dove il paesaggio è strettamente collegato a beni monumentali e archeologici, in cui la collaborazione tra Soprintendenza, Comuni, privati e associazioni sta dando e, sono convinto, darà in futuro i frutti migliori. Da casi come questi possiamo prendere ispirazione per affrontare le numerose sfide che la riconversione industriale, la transizione energetica, l’evoluzione nei sistemi di trasporto ci pongono quotidianamente.”

Per le informazioni di carattere generale e il dettaglio di tutti gli Eventi programmati sul territorio nazionale si rimanda all’indirizzo: https://dgabap.cultura.gov.it/2025/02/giornata-nazionale-del-paesaggio-2025/



GLI EVENTI MiC IN PROVINCIA DI IMPERIA



Apertura straordinaria con visita guidata del Giardino Piacenza Boccanegra di Ventimiglia

14 marzo 2025| 9-18

Sono previste quattro visite di massimo 20 persone nell’arco della giornata, solo su prenotazione, negli orari indicati (9:00, 11:00, 14:30, 16:30)

In occasione della Giornata Nazionale per il Paesaggio il giardino di Villa Piacenza Boccanegra apre al pubblico. Si tratta di uno straordinario esempio di giardino botanico di “acclimatazione”, dell’estensione di quattro ettari, pensato come integrazione tra la vegetazione autoctona, un oliveto storico e l’inserzione di specie esotiche capaci di adattarsi alle caratteristiche di suolo e microclima di una serie di terrazzamenti a picco sul mare.

Creato dalla botanica inglese Ellen Willmott, che acquistò la proprietà nel 1906 e curò il giardino sino al 1926, si caratterizza per l’unione tra oliveto e agrumeto, lavanda, lentisco e rosmarino delle colture locali e aloe, agavi e opunzie, e piante particolari come l’Agathis robustadella Nuova Zelanda e l’Encephalartos longifolius del Sud Africa. I successivi proprietari non alterarono le scelte originali e proseguirono a coltivare il giardino con gli stessi criteri di “naturalità”, con l’aggiunta di specie nuove varietà provenienti in prevalenza da Australia, California, Cile e Sudafrica.

I visitatori saranno accompagnati nel percorso dalla proprietaria e curatrice della collezione botanica, dott.ssa Ursula Salghetti Drioli,e dalla dott.ssa Elena Zappa, curatrice dei vicini Giardini Botanici Hanbury.

Giardino Piacenza Boccanegra

corso A. Toscanini, 47

Ventimiglia -frazione Latte (IM)

https://www.fondazionefamigliapiacenza.org/villa-boccanegra/

Evento gratuito, prenotazione obbligatoria: Ursula Salghetti Drioli: 0184 229447 / 335 7035185

email: ursula.salghettidrioli@gmail.com

Nella prenotazione, specificare l’orario prescelto (9:00, 11:00, 14:30, 16:30)

La villa si raggiunge dal casello di Ventimiglia dell’Autostrada dei fiori con poco più di un chilometro in direzione della Francia.

Ente proponente: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Imperia e Savona

Organizzazione a cura della dott.ssa Ursula Salghetti Drioli -Giardino Piacenza Boccanegra