Luce e gas: attenzione alle truffe telefoniche, con Cenpi risparmio e consulenza diretta

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei tentativi di truffa telefonica legati ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas. I truffatori contattano privati e imprese spacciandosi per operatori di noti fornitori di energia, cercando di ottenere dati personali e bancari con vari pretesti.

Confartigianato Imperia invita cittadini e imprese a prestare attenzione a queste pratiche scorrette e a rivolgersi a canali affidabili per la gestione della propria fornitura energetica. Una soluzione sicura e vantaggiosa è il Consorzio CEnPI (Confartigianato Energia per le Imprese), che offre un rapporto diretto con consulenti esperti, trasparenza contrattuale e condizioni economiche competitive.

Confartigianato Imperia mette in guardia contro le principali tecniche utilizzate dai truffatori:

· Chiamate da falsi operatori: alcuni malintenzionati si spacciano per consulenti di fornitori di energia per ottenere dati personali o far firmare nuovi contratti.

· Email o SMS di phishing: messaggi ingannevoli che simulano comunicazioni ufficiali e invitano a fornire informazioni riservate.

· Visite porta a porta non autorizzate: soggetti che si presentano come tecnici o consulenti senza alcuna reale autorizzazione.

Confartigianato Imperia sottolinea che sul mercato sono presenti numerosi operatori affidabili e regolarmente autorizzati, ma invita tutti a prestare attenzione a pratiche poco trasparenti e a verificare sempre l'identità degli interlocutori prima di fornire qualsiasi dato.

Confartigianato Imperia consiglia di seguire alcune semplici regole di sicurezza:

· Non fornire mai dati personali o bancari al telefono senza aver verificato l’identità dell’interlocutore.

· Diffidare di offerte troppo vantaggiose e di richieste di firme immediate.

· Scegliere canali di fornitura affidabili e verificare le condizioni contrattuali con consulenti competenti.

CEnPI è un consorzio promosso da Confartigianato che opera da anni per garantire alle imprese e ai cittadini una gestione chiara e sicura delle forniture di luce e gas. Scegliere CEnPI significa:

· Avere un consulente dedicato sul territorio, con cui confrontarsi di persona.

· Ottenere tariffe competitive, grazie all’acquisto consortile di energia a condizioni vantaggiose.

· Godere di assistenza costante, evitando problemi nella gestione delle bollette e ricevendo supporto per qualsiasi esigenza.

"CEnPI non è solo un'opportunità di risparmio, ma soprattutto un servizio di qualità con consulenti presenti sul territorio – ha detto Michel Khelif, Presidente della Categoria Elettricisti di Confartigianato Imperia - Le imprese e i cittadini possono contare su un referente fisico che offre supporto e chiarimenti in ogni fase della fornitura". "Il nostro obiettivo è offrire una scelta consapevole e sicura - aggiunge Elisa Gramegna, Funzionario Energia di Confartigianato Imperia - Con CEnPI, garantiamo tariffe trasparenti e un servizio di consulenza personalizzato, in modo che ogni cliente possa avere un punto di riferimento affidabile".

Per maggiori informazioni su CEnPI e per ricevere assistenza sulle proprie forniture energetiche, è possibile contattare Confartigianato Imperia ai seguenti recapiti: telefono: 0183 710916 - mail: ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it.