Sanremo: tracciata la nuova segnaletica orizzontale per la fermata dei bus in via Dante all’altezza di via Margotti

E’ stato attuato il primo di una serie di interventi in tema di viabilità, individuati e concordati nel corso di un incontro con i sindacati di categoria della Riviera Trasporti. Alla riunione avevano partecipato il sindaco Alessandro Mager, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

Questa mattina è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale per la fermata dei mezzi di trasporto pubblico in via Dante, all’altezza di via Margotti. La segnaletica, eseguita dalla squadra di operai di pronto intervento, è ora visibile e chiara, con una maggiore sicurezza sia per i bus e gli altri mezzi in transito sia per gli utenti. Seguiranno a breve gli altri lavori fissati come prioritari per aumentare la fruibilità del servizio e la sicurezza stradale.