Sanremo ospita il Kombat Tour Italia: due giorni di spettacolo e sport da combattimento al Teatro del Casinò (Foto )

Sanremo ospita il Kombat Tour Italia. Si è tenuta questa mattina la presentazione di uno degli eventi più prestigiosi nel panorama degli sport da combattimento in Italia. La manifestazione, in programma sabato 8 e domenica 9 marzo nello storico Teatro del Casinò di Sanremo, vedrà la partecipazione di atleti di alto livello in discipline come pugilato, muay thai, kick boxing, sanda (boxe cinese) e K1 Rules.

L'evento è stato fortemente voluto dal Maestro Cav. Antonio Piccirillo, presidente della A.S.D. Tiger Muay Thai Martial Arts Sanremo, e dal Maestro Lorenzo Dibari, presidente della A.S.D. Sport Savona, con la collaborazione della Dott.ssa Silvia Berardi, presidente dell'ente MSP Liguria e consigliere regionale del CONI. Presenti anche l'assessore allo Sport e al Turismo, Alessandro Sindoni, il vicepresidente del Consiglio comunale, Monica Rodà, e Patrizia Bottiglieri, dama dei Savoia e volontaria della Croce Verde. Durante la conferenza stampa, gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di questa tappa del Kombat Tour Italia, che rappresenta una vetrina di prestigio per gli atleti selezionati.

Il programma della manifestazione prevede una due giorni di combattimenti ad altissimo livello. Si inizierà sabato alle ore 17:00, con una serie di incontri che culmineranno con un match di pugilato professionistico nella categoria Sicario Pro, che riunisce i migliori pugili italiani. La serata terminerà intorno alle 22:00. Domenica, invece, la competizione riprenderà alle ore 11:00 e proseguirà fino a tarda serata, con la conclusione prevista tra le 22:30 e le 23:00. Il momento clou dell’evento sarà l’atteso incontro professionistico tra Italia e Francia, valido per il titolo europeo di Sanda (boxe cinese).

A rendere ancora più spettacolare il torneo sarà la presenza dei migliori fighters liguri, che incroceranno i guantoni con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’organizzazione ha sottolineato come questa edizione di Kombat Tour Italia non sia solo una competizione, ma anche un'occasione per promuovere il valore dello sport e della disciplina.

L'evento si svolgerà in una cornice unica come il Teatro del Casinò di Sanremo, un luogo storico che, con la sua atmosfera suggestiva, contribuirà a rendere l’esperienza ancora più speciale per atleti e spettatori. Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare a questa due giorni di grande spettacolo, dove passione, tecnica e adrenalina saranno protagoniste. La manifestazione sarà trasmessa anche in diretta web ed è possibile seguirla attraverso i seguenti link: https://tinyurl.com/kt8marzo2025 e https://tinyurl.com/kt9marzo2025.