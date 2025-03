Ospedaletti, polemica sui fondi per l’accessibilità in spiaggia. Cimiotti replica alla minoranza: "Nessuno spreco, soldi usati dal Comune"

La questione dei fondi non utilizzati per migliorare l’accessibilità delle spiagge libere di Ospedaletti ha sollevato un acceso dibattito politico. Il gruppo consiliare di minoranza Ospedaletti Insieme nella giornata di ieri aveva criticato l’amministrazione comunale, evidenziando che una parte del finanziamento regionale – circa 6.600 euro – non è stata spesa e dovrà quindi essere restituita alla Regione Liguria.

Secondo la minoranza, "si tratta di un’occasione persa per la città, che avrebbe potuto utilizzare quei fondi per interventi semplici ma essenziali, come sedie a rotelle da mare per disabili o passerelle modulari per un accesso più agevole alle spiagge".

A rispondere alle accuse è il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, che respinge al mittente le critiche del gruppo consiliare, chiarendo il meccanismo di finanziamento del progetto e sottolineando come i soldi che verranno restituiti alla Regione, sono in realtà un avanzo. "Ancora una volta hanno fatto un buco nell’acqua (la minoranza, ndr). C’è stata confusione su come funzionano questi fondi. Non sono soldi che la Regione assegna al Comune e che dobbiamo per forza spendere. La Regione anticipa il 30% dell’importo che il Comune prevede di utilizzare, mentre il restante 70% lo abbiamo finanziato noi. Noi abbiamo speso la somma che avevamo stabilito e la Regione ha contribuito con il 30%. Il lavoro è stato fatto e la parte che non è servita è stata semplicemente restituita. Sono soldi nostri, non risorse regionali inutilizzate".

La polemica non si è fermata ai fondi per l’accessibilità in spiaggia. Il dibattito politico ha toccato anche il tema della viabilità e, in particolare, la proposta della minoranza di realizzare nuove rotonde per eliminare alcuni semafori in città, tra cui quella all’incrocio del Byblos. "Ci fa piacere che la minoranza sia d’accordo con noi su questo tema", ha dichiarato Cimiotti. "Abbiamo già riesumato il vecchio progetto per la rotonda del Byblos due settimane fa. A suo tempo, era stato bocciato per la presenza del pino del belvedere, che oggi non c’è più. Per realizzarlo, però, serve il via libera dell’Anas".

Sul numero dei semafori che si potrebbero eliminare, il sindaco ha poi corretto le dichiarazioni della minoranza: "Non hanno fatto bene i conti, perché la rotonda potrà eliminarne al massimo quattro, non sette".