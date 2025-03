Dichiarazioni di Bassetti su commissione gestione Covid, Berrino (FdI): "Una fake-news"

“Oggi a Sanremo, nel corso di un convegno sulla sanità a cui ho partecipato, l’infettivologo Matteo Bassetti, intervenuto in collegamento sul tema specifico delle fake-news in medicina, ha accusato un organo costituzionale qual è la commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione del Covid. Purtroppo non ho potuto replicare perché al termine del suo intervento Bassetti si è scollegato. Gli avrei fatto presente che la commissione serve per indagare a 360 gradi sulle tante decisioni politiche che sono state sbagliate durante la pandemia, non per ‘verificare l’operato dei medici’, come ha invece erroneamente affermato Bassetti, facendosi così portavoce di una fake-news proprio in un panel contro le fake-news. Del resto la coerenza su questo argomento non è il suo piatto forte, perché ricordo che nel marzo 2023 lui stesso invocava l’istituzione di una commissione d’inchiesta sul Covid che oggi critica e che nell’ottobre 2022 sosteneva che le multe ai non vaccinati non avessero più senso, salvo cambiare idea dopo l’annullamento di quelle sanzioni inserito nel dl Milleproroghe da poco approvato”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della commissione Covid, in risposta all'intervento di Matteo Bassetti durante il convegno “Prevenzione: un approccio globale per la salute a tutte le età" svoltosi oggi al Casinò di Sanremo.