Tragedia a Santo Stefano al Mare: anziano si toglie la vita sul lungomare

Nella mattinata di oggi, un uomo è stato ritrovato senza vita a Santo Stefano al Mare. A quanto risulterebbe da una prima indagine, è stato l'uomo stesso a togliersi la vita, con un colpo di pistola. La tragedia si è consumata sul lungomare Capitano D'Albertis.

Secondo quanto riportato, l'anziano avrebbe esploso i colpi di revolver all'interno della sua auto. Nonostante i tempestivi interventi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le cause che hanno spinto l'uomo a compiere l'estremo gesto sono ancora sconosciute. I carabinieri della stazione di Santo Stefano al Mare stanno indagando per ricostruire gli eventi e soprattutto le motivazioni che avrebbero portato l'uomo a compiere il gesto. Le indagini sono in corso.

Sul posto sono intervenuti il distaccamento locale dei carabinieri oltre alla croce rossa di Santo Stefano e l'automedica Alfa2, che hanno tentato, sfortunatamente invano, di salvare la vita all'uomo.