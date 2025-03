Liguria, bando da 180mila euro per progetti scolastici su pari opportunità e violenza di genere

Gli Istituti Superiori liguri di Primo e Secondo grado hanno tempo fino al 20 marzo per partecipare al nuovo bando “Pari Opportunità a Scuola 2025”, istituito e finanziato da Regione Liguria con uno stanziamento ad Aliseo di 180 mila euro e volto a promuovere tra gli studenti la realizzazione di progetti in materia di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere.

“Per la prima volta l’amministrazione regionale finanzia una misura specifica rivolta direttamente agli Istituti del territorio, per portare tra i banchi di scuola un tema delicato e attuale come quello delle pari opportunità e del contrasto alla violenza di genere – spiega l’assessore alla Scuola e Pari Opportunità Simona Ferro. – È compito delle istituzioni creare le migliori condizioni possibili per dare ai nostri giovani tutti gli strumenti necessari per individuare, contrastare e superare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi affliggono la società contemporanea e rappresentano, spesso, l’anticamera di episodi di violenza di genere. L’educazione affettiva e la valorizzazione delle differenze di genere saranno tematiche ricorrenti all’interno dei progetti scolastici finanziati. Mi piace sottolineare come, in occasione dell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport, gli studenti potranno dare vita a progetti utili al raggiungimento delle pari opportunità anche in ambito sportivo”.

Nel dettaglio, le tematiche da sviluppare nelle proposte progettuali spaziano dal superamento degli stereotipi di genere, che contribuiscono alla segregazione ancora presente nei percorsi di istruzione e di carriera, all’educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze, anche in ambito sportivo. È prevista anche la valorizzazione di biografie e figure femminili, storiche e attuali, con particolare riguardo all’ambito tecnico-scientifico (STEM), la prevenzione della violenza contro le donne, inclusi interventi connessi al tema della violenza economica, e il corretto utilizzo del web e dei social network. Le scuole potranno inoltre sviluppare progetti incentrati sull’educazione affettiva, l’educazione al consenso e lo sviluppo della capacità di porsi in relazione con l’altra/o.

Ogni scuola potrà presentare non più di un progetto, comprendente eventualmente più classi dello stesso istituto, che potrà essere finanziato fino a un massimo di 20 mila euro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Aliseo al seguente link: https://www.aliseo.liguria.it/avviso-pubblico-pari-opportunita-a-scuola-2025/ .