Arma di Taggia, incidente sul ponte verso Riva Ligure: coinvolte tre auto, traffico in tilt con senso unico alternato (Foto)

Disagi sulla via Aurelia Levante, all’altezza del ponte che collega Arma di Taggia a Riva Ligure, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli.

Per motivi ancora da accertare, due auto si sono scontrate violentemente, con danni ingenti, tra cui il parabrezza andato in frantumi su una delle vetture. Un terzo veicolo è rimasto coinvolto nell’impatto, ma ha riportato danni minori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia locale, carabinieri, Vigili del Fuoco, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti e lunghe code, con la circolazione regolata a senso unico alternato, creando notevoli disagi agli automobilisti.

Per consentire la rimozione dei mezzi incidentati è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi, con operazioni che si sono protratte per diversi minuti. Fortunatamente, non si segnalano feriti gravi, ma la dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità per stabilire eventuali responsabilità.