Camporosso aderisce alla Giornata mondiale delle malattie rare (Foto)

Camporosso aderisce alla Giornata delle malattie rare 2025, istituita nel 2008 e celebrata il 29 febbraio, un giorno simbolicamente raro per i malati rari. Negli anni non bisestili cade il 28 febbraio e ha l'obiettivo di accendere i riflettori su chi convive quotidianamente con una malattia rara e sui loro familiari.

"Oggi ricorre la giornata delle malattie rare 2025. Il comune di Camporosso, su invito dall’Aismac (Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari), rinnova l’adesione a questo importante appuntamento che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle difficoltà affrontate dai pazienti e dalle loro famiglie" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Dedicare una giornata aiuta a parlarne, a diffondere informazioni e ad ascoltare chi è coinvolto per capirne i bisogni. Consente di pensare alle possibili soluzioni nella ricerca, nell’accesso alle cure e nell’assistenza".

"Quest’anno, per un inconveniente alla linea elettrica, non possiamo illuminare la rotonda del Ponte dell’Amicizia con i colori simbolo della giornata ma resta intatta la nostra vicinanza e il sostegno all’iniziativa" - sottolinea il primo cittadino - "Grazie a Pamela Barbieri per il contributo alla campagna di sensibilizzazione sul tema".