Ospedaletti, prosegue il blackout di internet e telefonia: cittadini e attività in difficoltà

Disagi prolungati a Ospedaletti a causa del blackout che, da due giorni, ha messo in ginocchio cittadini, attività commerciali e uffici pubblici. Il problema è nato dopo il doppio tranciamento dei cavi della fibra ottica e delle linee di connessione alla centrale TIM di via Cavour, provocando un’interruzione totale del servizio.

Sul fronte tecnico, i lavori per ripristinare la connessione sono in corso. Secondo le previsioni, il servizio potrebbe tornare parzialmente operativo tra il tardo pomeriggio di oggi e domani mattina. Al momento, infatti, solo su una parte del territorio comunale è stata ripristinata la linea.

L’ennesimo disservizio ha creato notevoli problemi soprattutto per le attività economiche e gli enti pubblici, fortemente dipendenti dalla connettività. In attesa che la rete venga completamente ripristinata, resta il malcontento tra i cittadini e gli operatori economici, preoccupati per la ripetitività di questi episodi e per i disagi che ne derivano; mentre il Comune valuta la possibilità di azioni legali contro la ditta responsabile dei lavori.