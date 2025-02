Arma di Taggia: martedì prossimo il 65° Carnevale dei Ragazzi, magia e divertimento nel segno di Harry Potter

Il conto alla rovescia è iniziato! Martedì 4 marzo, il centro cittadino di Arma di Taggia si trasformerà in un luogo incantato per la 65ª edizione del Carnevale dei Ragazzi, che prenderà il via alle 14 con un corteo in partenza sul sagrato della Chiesa che si snoderà per tutte le vie di Arma. Il tema scelto quest'anno è Harry Potter. I personaggi della celebre saga accoglieranno i bambini nei giardini di Villa Boselli per un pomeriggio all'insegna della magia, con allestimenti curati dall'Associazione Terrà di Confine che trasporteranno grandi e piccini nel mondo di Hogwarts.

L'evento, patrocinato dall'Assessorato al Turismo del Comune di Taggia, è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con la Parrocchia di S. Giuseppe e S. Antonio, il Gruppo Scout FSE Arma di Taggia 1, l'Oratorio Don Bosco, la Croce Verde Arma-Taggia, la Protezione Civile Comunale, la Cumpagnia Armasca e il Comitato "Natale a Villa Boselli". "Anche quest'anno i genitori del Comitato Natale a Villa Boselli - spiega il Presidente Riccardo Actis - affiancheranno nell'organizzazione lo storico gruppo che da 65 anni porta avanti la tradizione del carnevale più longevo della Riviera dei Fiori. Il nostro comitato è nato da un gruppo di mamme e papà cresciuti nelle stesse strade dove i bambini si apprestano a festeggiare il Carnevale dei Ragazzi. Contribuire a mantenere viva questa festa, che ci ha visti in passato gioiosi partecipanti, è per noi un onore".

Tra incantesimi e avventure, il divertimento sarà assicurato grazie a spettacoli di bolle di sapone, magia e illusionismo, fantasie di palloncini, baby dance, trucca bimbi, laboratori didattici in lingua inglese a cura della scuola Kid’s and Us e l'immancabile esibizione della banda folkloristica Canta e Sciuscia di Sanremo, che accompagnerà le maschere nella loro sfilata lungo le vie del centro. "Da sempre la Parrocchia sostiene questa manifestazione, un momento di gioia e condivisione per tutta la comunità - dichiara Don Alessio Antonelli, parroco di Arma -. Il Carnevale dei Ragazzi è un'occasione speciale per celebrare il senso di appartenenza al nostro paese, valori che ci stanno particolarmente a cuore".

Come da tradizione, non mancheranno i crustoli, deliziosi dolci tipici del Carnevale, per rendere l'atmosfera ancora più golosa e speciale. Ai partecipanti verranno inoltre distribuiti i tradizionali pesciolini rossi. "Sostenere un evento che affonda le radici nella tradizione locale e che ogni anno porta allegria e magia nelle strade del nostro centro è per noi importantissimo - afferma Barbara Dumarte, Assessore al Turismo e Manifestazioni del Comune di Taggia -. Un grazie speciale va a tutti i volontari e alle associazioni che, con passione e dedizione, rendono possibile questa festa tanto attesa. Vi aspettiamo per trascorrere insieme un bellissimo pomeriggio all'insegna del divertimento".