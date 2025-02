Al Festival di Sanremo non solo i cantanti hanno vissuto momenti di gloria

La passione di Stefania Corso per il benessere naturale e la cura olistica è iniziata anni fa, quando ha deciso di dedicarsi agli studi di naturopatia attratta dai benefici che queste pratiche possono apportare al corpo e alla mente. Dopo aver completato la sua formazione anche in diversi altri campi, ha sviluppato il “Dream Massage” di Stefano Serra , una tecnica che combina diverse metodologie di rilassamento e stimolazione energetica, portandolo insieme ad altri 14 partecipanti direttamente nel cuore della kermesse canora di Sanremo.

Stefania, con la sua competenza e passione per il benessere ed un approccio olistico, è stata selezionata come unica operatrice della Liguria per offrire ai partecipanti e agli artisti del Festival un momento di relax e rigenerazione.

“Il Dream massage è stato concepito non solo per il rilascio delle tensioni, ma soprattutto per far vivere un’esperienza di profondo benessere. E’ un vero e proprio viaggio sensoriale.”- ha spiegato Stefania, visibilmente soddisfatta al termine della sua esperienza in un contesto che celebra la musica e l’arte.

Durante il Festival Stefania ha avuto l’opportunità di lavorare nella spa Somnia Aura del Grand Hotel Des Anglais e nell’Infinity Room, a stretto contatto con diversi artisti e operatori del settore, creando un’atmosfera di convivialità e scambio professionale.

La sua professionalità e la qualità del servizio hanno attirato numerosi contatti e proposte di collaborazione, aprendo la strada a nuove e promettenti opportunità lavorative.

Con la conclusione dello stage al Festival di Sanremo, Stefania guarda al futuro con ottimismo e determinazione . Le nuove opportunità di lavoro che si profilano all’orizzonte rappresentano per lei un passo importante nella sua carriera . “E’ stata un’esperienza straordinaria che ha superato le mie aspettative. Spero di continuare a portare il messaggio del benessere in contesti sempre più ampi, anche grazie alle collaborazioni che si apriranno ” - ha concluso .

La sua avventura al Festival, da ambasciatrice del benessere, non è solo un traguardo personale, ma un esempio di come la passione e la professionalità possano aprire porte inaspettate. Con il suo Dream Massage, Stefania ha dimostrato che il benessere può essere un’arte, proprio come la musica.

Stefania Corso è titolare del Centro di Medicina Naturale AEquilibrium in via Roma 5 a Bordighera.