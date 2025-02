Ventimiglia: ripartono le lezioni di geopolitica del professor Memmo all’Unitre di via Sottoconvento

Dopo il grande interesse suscitato negli allievi per il cineforum sul potere manipolatorio dei mass media del primo semestre, prosegue il ciclo di lezioni del prof. Memmo anche nel secondo semestre.

"La settimana appena trascorsa - si spiega nella nota -, ci ha consegnato pagine importanti di geopolitica nella cronaca attuale: siamo di fronte a degli snodi politici che troveranno ampio spazio nei futuri libri di Storia. Quindi gli allievi saranno invitati a riflettere a partire dal discorso del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2025 a Marsiglia, con contributi critici del giornalista e scrittore Alberto Negri, del politologo Germano Dottori e dei professori Alessandro Orsini e Alessandro Barbero: quest’ultimo incentrato sul controverso frammento cinematografico del 'topos' sul carro armato americano che liberava il campo di concentramento nell’opera di Benigni 'la Vita è bella' (1997).

Il docente presenterà agli allievi il discorso integrale del Vice Presidente degli Stati Uniti James David Vance alla recentissima conferenza di Monaco sulla sicurezza. Infine sarà proposto anche un contributo inedito della giornalista americana Rachel Blewins nell’intervista del 20 febbraio scorso a Scott Ritter, ex ufficiale dei servizi segreti americani, che ci spiegherà quanto siamo stati a un soffio dall’apocalisse nucleare lo scorso fine anno al termine dell’amministrazione Biden. Il corso nel secondo semestre, nei successivi incontri intende sviluppare il concetto di sovranismo e le sue connessioni con la Costituzione italiana, i meccanismi di rappresentanza, le forme di stato e di governo".

Gli incontri si terranno normalmente il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 presso l’Unitre in Via Sottoconvento a Ventimiglia, nei giorni 10, 24, 31 marzo e 7, 14 aprile, sono ammessi uditori che potranno ancora perfezionare l’iscrizione universitaria per l’anno accademico in corso.