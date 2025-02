Da Bordighera a San Lorenzo al Mare, 'Impressioni di luce' sbarca alla rassegna artistica TeatRotary (Foto)

Da Bordighera a San Lorenzo al Mare. Lo spettacolo teatrale 'Impressioni di luce' sbarca alla rassegna artistica TeatRotary.

Verrà messa in scena una versione rivisitata dalle registe e drammaturghe Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro x Monet – Teatro delle Dieci. "Dopo il successo dell’estate scorsa tra le bellezze naturali di Bordighera, 'Impressioni di luce' torna in scena il 1° marzo alle 21, all’interno della rassegna artistica TeatRotary, organizzata dal Rotary Club Imperia e Rotaract Club Imperia, nell’affascinante spazio del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare" - fa sapere la regista, drammaturga e attrice Silvia Villa - "Il pubblico assisterà a un brillante viaggio teatrale alla scoperta di uomini, donne e artisti che più di 150 anni fa mutarono per sempre la storia dell'arte: Gli Impressionisti".

Saliranno sul palco itinerante Amanda Fagiani, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Gilles Breton, Patrizio Damiano e Silvia Villa mentre le consulenze biografiche e di comunicazione sono a cura di Silvia Alborno e Simona Alborno. "Si incontreranno 'il Pittore della felicità' Renoir, la prima donna impressionista Berthe Morisot e prenderanno vita creature dipinte che racconteranno in modo divertente le storie di chi le ha create" - svela Villa - "Si darà corpo e voce alle preziose parole di chi ha amato incondizionatamente Claude Monet o ai critici che almeno inizialmente, osteggiarono questa nuova rivoluzione pittorica. Lo spettatore sarà condotto tra profondità e leggerezza in un originale e suggestivo viaggio nel tempo tra teatro e arte".

La rassegna artistica TeatRotary proseguirà poi sabato 8 marzo con “Leo Lagorio project”, sabato 29 marzo con “Comedy Show” di Fabrizio Fontana e sabato 26 aprile con “Le carte di Angiolina” a cura del Teatro dell’Albero. Per info e prenotazioni contattare rotaryimperia@gmail.com o il 3404928234.