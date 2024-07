Passaggi illustri a Bordighera, spettacoli teatrali itineranti dal centro storico al Beodo (Foto e video)

Un viaggio teatrale alla scoperta di uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell'arte: gli impressionisti. Torna 'Passaggi Illustri a Bordighera' che quest'anno, giunto alla quinta edizione, prevede dodici spettacoli teatrali itineranti dal centro storico della città delle palme al Beodo in occasione dei 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo.

A luglio e ad agosto la compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci porterà in scena per tre fine settimana (il 27 e il 28 luglio, il 3 e il 4 e il 10 e l'11 agosto): 'Impressioni di luce'. "Attori in costume guideranno il pubblico in un profondo, avvincente e allo stesso tempo brillante viaggio teatrale dal centro storico di Bordighera all'antico sentiero del Beodo, luogo magico, ricco di storia e meta di grandi pittori come Claude Monet, che permetterà di scoprire uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell'arte” - fanno sapere Silvia Villa e Fulvia Roggero, attrici, drammaturghe e registe di 'Passaggi Illustri a Bordighera' - "Si potranno incontrare Renoir, Degas, Berthe Morisot e altri importanti personaggi dell'epoca che racconteranno la loro vita umana e artistica facendo sentire i presenti parte di questa meravigliosa rivoluzione pittorica".

Saliranno sul palco itinerante, che seguirà un percorso preciso, Amanda Fagiani, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Gilles Breton, Lucrezia Scalzotto, Patrizio Damiano e Silvia Villa. Drammaturgia e regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa. "Vi saranno due partenze. Si potrà vedere lo spettacolo itinerante, che durerà circa un’ora e mezza, dalle 18.15 e dalle 19.30” - dicono Villa e Roggero - “Chi parteciperà potrà vivere un’esperienza unica tra teatro, arte, natura e bellezza”.

Lo spettacolo itinerante rientra all’interno del calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Bordighera. “Ringraziamo il comune di Bordighera per il rinnovato sostegno, Way Experience per la collaborazione con Inside Monet, Silvia Alborno per le consulenze, Simona Alborno per lo studio d’immagine e la grafica, Dorina Gai per i costumi, gli abitanti di Bordighera e il pubblico che ogni anno è sempre numeroso” - affermano Villa e Roggero - “La biglietteria e la partenza saranno da Piazza del Popolo a Bordighera Alta. Il biglietto costa 12 euro. È ridotto a 10 euro sotto i 18 anni. La prenotazione è obbligatoria, si possono contattare i numeri di telefono 3477851494 o 3475446651, mandare email a teatroxmonet@gmail.com, online su oooh.events o scrivere sulla pagina Facebook teatroxmonet. I possessori dei biglietti di Inside Monet (esperienza immersiva tra reale e virtuale ogni venerdì, sabato e domenica alle 19 a Bordighera con partenza dallo I.A.T) e di Impressioni di luce avranno diritto a un reciproco biglietto ridotto. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi!“.