'Passaggi Illustri a Bordighera', ultimo fine settimana per scoprire 'Impressioni di luce'

Ultimo fine settimana per poter scoprire uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell'arte: gli impressionisti. Oggi e domani tornerà 'Passaggi Illustri a Bordighera' che quest'anno, giunto alla quinta edizione, propone 'Impressioni di luce': spettacoli teatrali itineranti dal centro storico della città delle palme al Beodo in occasione dei 150 anni dalla nascita dell'Impressionismo.

Gli attori in costume della compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci guideranno il pubblico in un profondo, avvincente e allo stesso tempo brillante viaggio teatrale dal centro storico di Bordighera all'antico sentiero del Beodo, luogo magico, ricco di storia e meta di grandi pittori come Claude Monet, che permetterà di scoprire uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell'arte.

Saliranno sul palco itinerante, che seguirà un percorso preciso, Amanda Fagiani, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Gilles Breton, Patrizio Damiano e Silvia Villa. Drammaturgia e regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa. "Per chi avesse voglia e non fosse ancora venuto a scoprire con noi gli Impressionisti è l'ultimo weekend. Vi saranno due partenze per vedere lo spettacolo itinerante, che durerà circa un’ora e mezza, dalle 18.15 e dalle 19.30” - dicono Silvia Villa e Fulvia Roggero, attrici, drammaturghe e registe di 'Passaggi Illustri a Bordighera' - “Chi parteciperà potrà vivere un’esperienza unica tra teatro, arte, natura e bellezza. La biglietteria e la partenza saranno da Piazza del Popolo a Bordighera Alta. Il biglietto costa 12 euro. È ridotto a 10 euro sotto i 18 anni. La prenotazione è obbligatoria, si possono contattare i numeri di telefono 3477851494 o 3475446651, mandare email a teatroxmonet@gmail.com, online su oooh.events o scrivere sulla pagina Facebook teatroxmonet. I possessori dei biglietti di Inside Monet (esperienza immersiva tra reale e virtuale ogni venerdì, sabato e domenica alle 19 a Bordighera con partenza dallo I.A.T) e di Impressioni di luce avranno diritto a un reciproco biglietto ridotto. Vi aspettiamo, come sempre, numerosi!“.