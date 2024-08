'Passaggi Illustri a Bordighera', un viaggio teatrale alla scoperta di uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell’arte

È in corso la quinta edizione di “Passaggi Illustri a Bordighera”, con una serie di spettacoli teatrali itineranti dal titolo: “Impressioni di luce”. Attori in costume condurranno i partecipanti dal centro storico di Bordighera ne “L’Antico Sentiero del Beodo”, luogo magico, ricco di storia e meta di grandi pittori come Claude Monet, in un profondo e allo stesso tempo brillante viaggio teatrale alla scoperta di uomini, donne e artisti che 150 anni fa cambiarono per sempre la storia dell’arte: gli impressionisti. Sarà possibile incontrare Renoir, Degas, Berthe Morisot e altri importanti personaggi dell’epoca che racconteranno la loro vita umana e artistica, facendo sentire parte lo spettatore di questa meravigliosa rivoluzione pittorica e approfittare per vivere un’ esperienza unica tra teatro, arte, natura e bellezza.

I protagonisti di questa quinta edizione a Bordighera sono Amanda Fagiani, Erika Rotondaro, Fulvia Roggero, Gilles Breton, Lucrezia Scalzotto, Patrizio Damiano, Silvia Villa. Drammaturgia e regia sono a cura di Fulvia Roggero e Silvia Villa che ringraziano il Comune di Bordighera per il rinnovato sostegno, Way Experience per la collaborazione con Inside Monet, Silvia Alborno per le consulenze e Simona Alborno per lo studio d’immagine e la grafica.

Queste le date previste degli spettacoli 4, 10-11 agosto. Biglietteria in loco e due partenze da piazza del Popolo-Bordighera Alta alle 18.15 e alle 19.30. Biglietto euro 12 – ridotto euro 10 sotto i 18 anni. I possessori dei biglietti di Inside Monet (esperienza immersiva tra reale e virtuale ogni venerdì, sabato e domenica ore 19 a Bordighera con partenza dallo I.A.T) e di Impressioni di Luce avranno diritto ad un reciproco biglietto ridotto.



Maggiori info e prenotazione obbligatoria Teatro delle Dieci – Teatro x Monet: + 39 347 5446651 – + 39 3477851494 – teatroxmonet@gmail.com – on line su oooh.events - Pagina fb: teatroxmonet