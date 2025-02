Sanremo: 32enne ferita ad un occhio in un locale della città, dovrà nuovamente essere operata

E’ ancora ricoverata in ospedale, in attesa di una seconda operazione per salvarle l’occhio, la 32enne colpita con una bottiglia di vetro alla testa dall’ex fidanzato di una sua amico, nell’ultima notte del Festival di Sanremo.

La donna era intervenuta, all’interno di un noto locale della città dei fiori, per difendere l’amica durante un duro diverbio con l’ex fidanzato (di 23 anni) che, per tutta risposta, l’ha colpita con la bottiglia ferendola ad un occhio.

La donna è stata portata in ospedale e, in settimana è stata sottoposta ad un primo intervento. I medici, con una nuova operazione cercheranno di salvarle l’occhio.