Turismo: presentato calendario 2025 degli 'eventi autentici liguri', Lombardi "Appuntamenti più che raddoppiati”

È stato presentato oggi il calendario 2025 degli “Eventi Autentici Liguri”: eventi che sono più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, e passano infatti da 33 a ben 76.

Si tratta degli appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli Liguria che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento dall’assessorato al Turismo di Regione Liguria, con la collaborazione di Agenzia InLiguria, a seguito del protocollo d’intesa stipulato nel settembre 2023 e che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato.

I 76 eventi risultano distribuiti tra tutte e quattro le province liguri (20 in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia). Per ottenere il riconoscimento gli eventi rispettano i seguenti criteri: originalità e fondamento storico dell’evento (stretto collegamento con le tradizioni locali); richiamo di pubblico a livello regionale/nazionale/internazionale; in caso di sagre, valorizzazione di piatto tipico ligure o prodotto 'autentico' a chilometro zero; coinvolgimento degli operatori locali e collaborazione con il Comune di appartenenza; ricorrenza almeno decennale dell’iniziativa. Questa mattina i rappresentanti delle Pro Loco interessate hanno ricevuto da parte dell'assessore al Turismo Luca Lombardi la pergamena attestante il riconoscimento.

“È importante evidenziare che ben 48 eventi su 76 sono organizzati in periodi diversi da luglio e agosto: ciò è utile anche per le attività di promozione e divulgazione delle informazioni su queste iniziative che Agenzia In Liguria curerà in collaborazione con il mio assessorato in piena coerenza con l’obiettivo, in un'ottica di stagionalizzazione aperta, di promuovere un turismo articolato su tutto l’arco dell’anno per una fruizione più sostenibile e diversificata della destinazione Liguria che va vissuta 365 giorni all'anno – ha sottolineato Lombardi - Un altro aspetto da sottolineare è che 57 eventi hanno luogo in località, borghi o frazioni dell’entroterra e 19 in località costiere: viene raggiunto quindi anche l’obiettivo di valorizzare le aree interne in quanto spesso presentano un’offerta di attrazione turistica pienamente complementare a quella della costa. Non solo animazione territoriale a favore del turismo balneare, quindi, ma riscoperta delle tradizioni e della cultura locale, così ben radicate nell’entroterra ligure, che vengono sempre più apprezzate dai turisti e costituiscono una ricchezza per le comunità e gli operatori economici locali”.

Inoltre, sempre su impulso dell’assessore al Turismo Luca Lombardi, verranno inseriti di diritto nel Calendario degli "Eventi autentici liguri" delle prossime annualità le iniziative con almeno 50 anni dichiarati di storicità tra quelli già candidati per l’edizione 2025, fatta salva l’eventuale rinuncia da parte delle Pro Loco organizzatrici o co-organizzatrici.

“Sull’onda dell’entusiasmo della prima selezione, avvenuta l’anno scorso, ci troviamo, oggi, a consegnare l’attestato di Evento Autentico della Liguria a più del doppio dei partecipanti 2024 perché le Pro Loco, presenti su tutto il territorio, sono le custodi di questo patrimonio – ha dichiarato la presidente dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Liguria Daniela Segale - Un enorme successo che ci sprona ad andare avanti nella ricerca della tipicità del nostro territorio e delle nostre tradizioni, parte determinante di quel patrimonio immateriale e culturale per il quale Unpli sta elaborando un censimento nazionale. Perché le nostre radici sono la storia delle nostre idee e delle nostre azioni”.