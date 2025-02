Ventimiglia: degrado al parcheggio dietro la stazione e per i rifiuti lasciati sul lungomare, la protesta di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Paolo Fusco, ci ha scritto per mettere in evidenza due situazioni di degrado a Ventimiglia:

“La prima riguarda il parcheggio dietro la stazione, che ha un manto stradale disastroso con buche che mettono a rischio l’integrità delle automobili. Sicuramente un turista che ha come primo impatto della città questo parcheggio non credo che ne conserverà un bel ricordo. La seconda è la disastrosa gestione dei rifiuti relativa ad alcuni locali sul lungomare di Ventimiglia. Credo sia impossibile che, in una cittadina minuscola come Ventimiglia, non venga notata una cosa del genere. Incresciosa sia dal punto di vista estetico che igienico-sanitario. Vi sembra un bel biglietto da visita per chi passeggia sul lungomare come turista ma anche per chi ci vive quotidianamente?”