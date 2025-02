Sanremo: cantiere fermo in piazza Eroi e preoccupazione dei commercianti, dal Comune "Stop per il Festival, si procede regolarmente"

I lavori del costruendo parcheggio di piazza Eroi Sanremesi riprenderanno tra poco e non c’è nessun problema riguardante eventuali pagamenti. La conferma arriva dal Comune di Sanremo dopo che, nelle ultime ore, erano rimbalzate voci sul possibile stop all’importante intervento in corso nella centralissima piazza matuziana, che porterà alla costruzione di circa 200 posti auto interrati e ad una riqualificazione della zona.

Il cantiere, infatti, è rimasto fermo nella settimana del Festival per evitare ulteriori problemi di carattere viario con l’andirivieni di camion dalla zona già assediata in occasione della kermesse canora. La preoccupazione era montata, tra ieri ed oggi, visto che il cantiere è rimasto ancora chiuso. Dal comune confermano che non esistono problemi di sorta e che i lavori proseguiranno regolarmente.

Se tutto andrà come previsto, entro la fine dell’anno i lavori proseguiranno solo sotto la superficie, anche se nel 2026 è previsto l’allestimento della pavimentazione e dell’arredo urbano oltre alle finiture esterne. Il progetto è particolarmente importante, sia per i posti auto che non bastano mai che per il ripristino della situazione nella piazza ed il ritorno di parte del mercato ambulante bisettimanale, che ora si svolge in via Adolfo Rava.