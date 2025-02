Prorogata la scadenza per il Servizio Civile: domande aperte fino al 27 febbraio per il servizio da svolgere nel Comune di Taggia

C’è ancora tempo per presentare le domande finalizzate al bando per l’accesso al Servizio Civile (anno 2025) da svolgere nelle sedi del Comune di Taggia e destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, firmato il 17 febbraio scorso, il termine ultimo è stato infatti prorogato al 27 febbraio 2025 alle ore 14.00.

Per chi fosse ancora interessato a iscriversi, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia, in collaborazione con Anci Lombardia, ha attivato il progetto dal titolo: “A sostegno della comunità: i servizi assistenziali nei Comuni liguri”.

L’iniziativa è destinata a 5 operatori volontari, di cui uno con disabilità.

Il Servizio Civile prevede:

· un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi;

· un contributo economico mensile di € 507,30;

· un percorso formativo specifico e generale;

· il rilascio dell’attestato di certificazione delle competenze;

· un percorso di orientamento al lavoro;

· la riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere alla piattaforma DOL occorre essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere alla piattaforma DOL.

Si ricorda che le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del 27 febbraio 2025. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia chiamando il numero 0184476222 o scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it - g.castore@comune.taggia.im.it.

Per maggiori informazioni in merito alla presentazione della domanda visitare il sito www.politichegiovanili.gov.it oppure www.scanci.it.