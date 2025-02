Sanremo 2025: Yilli Uika vince il Premio Eccellenze d’Italia con il progetto Philipp Plein Residence

Ylli Ujka è un giovane imprenditore albanese formatosi in Italia negli ultimi 20 anni. Insieme al suo socio Cesk Ivanaj sono gli ideatori e promotori del Grand Park Skyline, un progetto ambizioso ideato dai due imprenditori italo-albanesi titolari dell’azienda X-One del gruppo IDA con sede a Milano.

Ylli Ujka e Cesk Ivanaj, stanno facendo parlare molto di sé in questo periodo per il grande progetto immobiliare che stanno preparando in partnership con Philipp Plein. Infatti, insieme allo stilista tedesco nascerà il più grande polo di lusso a Tirana, la capitale albanese che sta crescendo sempre di più per turismo e convenienza economica.

Il Gruppo IDA è un gruppo imprenditoriale con diverse fabbriche in Italia, tra cui una delle più avanzate per la produzione di pannelli solari. Nel frattempo, l’accordo stretto con Philipp Plein quello di portare il Philipp Plein Residence e i suoi esclusivi servizi di lusso a Tirana.

Il Philipp Plein Residence, oltre a offrire un hotel di lusso che includerà anche esclusive residenze brandizzate, rappresentando l'investimento ideale per chiunque desideri entrare a far parte di questo prestigioso progetto.

Questo faraonico progetto li ha portati alla ribalta nell’ultima edizione del Premio Eccellenze D’Italia - Festival di Sanremo. Infatti, i due imprenditori sono stati premiati al gala dinner dedicato alle eccellenze tenutosi presso il Grand Hotel Des Anglais insieme a tanti altri imprenditori.

“Per me oggi si realizza un sogno. Ricordo da bambino che in Albania guardavamo il Festival di Sanremo e tanti programmi della televisione italiana e credetemi non era facile captare il vostro segnale e ci inventavamo le antenne in mille modi. Sono arrivato in Italia da ragazzo e grazie al duro lavoro abbiamo costruito una realtà importante. Abbiamo imparato tanto dallo stile italiano e dalla vostra creatività ed essere premiati qui oggi a Sanremo ci riempie di orgoglio”. Queste le parole di Ylli Ujka durante la premiazione.

Questo ponte tra Italia e Albania sta diventando sempre più importante e sono tante le aziende italiane che stanno investendo in questo paese amico. La storia di Ylli e Cesk è un bellissimo esempio di sogno che si possono realizzare.