Ventimiglia, domenica tutto pronto per lo spettacolo benefico "Pasta, amore e polizia"

Appuntamento il 23 febbraio al teatro comunale di Ventimiglia con la commedia inedita "Pasta, amore e polizia" di Maura Polito.



Serata di beneficenza con una commedia brillante, piena di equivoci e tutta da ridere, che parla delle diversità e ci racconta cosa vuol dire essere "diversi" e sentirsi discriminati ai giorni nostri. Che significa essere diverso? E soprattutto, diverso da chi? Davvero siamo in una società inclusiva, oppure siamo ancora molto lontani dall'essere tutti uguali?

Messaggio a cui tiene molto l'autrice del testo, Maura Polito, che spera, con la sua commedia, di regalare, oltre ad un sorriso, anche qualche momento di riflessione.



La regia è di Maura Polito con il gentile contributo di Silvia Villa, regista, attrice e doppiatrice professionista, che ha accettato con entusiasmo di unirsi a questo progetto. Progetto a cui ha aderito in prima persona anche il Presidente della Spes, Matteo Lupi, che, con grande autoironia e simpatia si è fatto coinvolgere, come attore, interpretando un personaggio divertentissimo, "L'Ispettore Capra". Tra gli attori troviamo anche un ragazzo dell'Associazione Spes, Fabio Vicari, che interpreta magistralmente il ruolo del dog sitter.



In scena ci saranno anche: Emanuele Arduino, Maura Polito, Mariapina Rebaudo, Emilia Serpico, Monica Giannini, Matteo Cassini, Giuseppe Socratini e Graziella Tufo.



Carla rientra a casa, dopo una giornata di lavoro, sperando di passare una serata tranquilla con la sua compagna Federica e il figlio di lei Ludovico, ma non sa che, quest'ultima, ha organizzato una cena di famiglia che si prospetta tutt'altro che tranquilla Tra un via vai di personaggi improbabili quanto divertenti e situazioni rocambolesche, le due protagoniste dovranno trovare il modo di sopravvivere alla serata.