Sanremo 2025, non solo record di ascolti: oltre 65milioni di incassi per Rai Pubblicità, crescita dell'8,5%

Non solo share da capogiro, ma anche un successo economico senza precedenti. Il Festival di Sanremo 2025 ha fatto registrare numeri straordinari anche sul fronte degli incassi pubblicitari, confermandosi un evento di punta per la Rai. A rivelarlo è stato Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità, che ha ufficializzato i dati: il Festival ha generato 65 milioni e 258 mila euro di introiti pubblicitari, con un incremento del +8,5% rispetto all'edizione del 2024.

"Quest'anno è stata un'edizione incredibile", ha dichiarato Poggi. "Abbiamo superato i risultati delle scorse edizioni, ottenendo una crescita concreta e significativa. È la dimostrazione di quanto Sanremo sia un evento formativo, capace di attrarre sempre più investitori".

Grande soddisfazione anche per il CEO Rai Giampaolo Rossi e il Direttore generale Roberto Sergio, che hanno commentato con entusiasmo il successo della manifestazione: "L'edizione del Festival di Sanremo che si è appena conclusa – coronata da un grandissimo successo di ascolti – è stata un evento entusiasmante, capace di coinvolgere il Paese in uno splendido affresco della musica italiana. Un Festival davvero di tutti, un perfetto mix di spettacolo, musica e storie del nostro presente. A Carlo Conti – che di questo Festival è stato la vera anima - e tutte le donne e gli uomini della Rai, che hanno mostrato il meglio del Servizio Pubblico, va la nostra profonda riconoscenza”.

Grandi numeri anche per Rai Play. Ogni sera sono stati mediamente 576 mila i device collegati in diretta (+30% su edizione 2024) che hanno generato in totale 13 milioni e mezzo di visualizzazioni (+20% sull'edizione 2024) e 12 milioni di ore di fruizione (+20%), con la serata finale che ha registrato 642 mila device (una crescita del 20 per cento rispetto alla finale dell'edizione 2024), quasi 3 milioni di ore di fruizione (+20% sul 2024) e 3,7 milioni di legitimate streams (+15%), dato quest'ultimo che ha reso sabato 15 febbraio la giornata con il maggior consumo lineare (in termini di legitimate streams) nella storia della piattaforma.

ll consumo on demand della ricca offerta dedicata su RaiPlay al Festival - sono oltre 600 le clip disponibili che hanno generato circa l'80% dei volumi complessivi - hanno raggiunto tra martedì 11 e sabato 15 febbraio oltre 37 milioni di stream e più di 4 milioni di ore di fruizione.

Nella settimana del Festival, Rai è stata leader del mercato digitale Auditel raggiungendo sul perimetro totale una quota del 63% sul tempo speso sui contenuti lineari e il 51% sull'on demand.

Sui social, Sanremo 2025 è l’edizione più giovane di sempre con il 66% di audience tra i 14 e 35 anni e nelle 5 serate fa registrare 399 milioni di videoviews, +40% rispetto al 2024. Rai si conferma driver editoriale su cui si polarizza questo successo social: i contenuti delle property Rai relativi a Sanremo hanno generato nei 5 giorni del Festival il 72% delle video views social totale dei Broadcaster + Streamers, e il 63% delle interazioni. I profili Tiktok Rai dedicati al Festival hanno trainato questa incredibile crescita segnando un +131% alle interazioni. Sempre su TikTok Il Festival di Sanremo si consolida come uno degli eventi più conversati al mondo, superando, in termini di video pubblicati con hashtag dell'evento, persino il Superbowl americano. Dall'inizio del Festival sono stati visti 1,1Miliardi di video, di cui circa il 50% prodotti dalle property social Rai. Crescono anche i fan dei profili Rai dedicati al festival, arrivati a oltre 4 milioni, cresciuti di oltre 570 mila unità.

