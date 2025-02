Festival di Sanremo, Lucio Corsi incanta ancora: “Bisogna rimanere ancorati alla terra, come gli alberi in Maremma" (Foto)

Lucio Corsi continua a stupire e a conquistare il pubblico, non solo con la sua musica, ma anche con il suo modo autentico e poetico di raccontarsi. Nell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo, il cantautore toscano, che si è classificato secondo nella competizione canora e vincitore del premio della critica Mia Martini, ha ribadito l’importanza di essere un cantautore in un panorama musicale spesso dominato da brani “usa e getta”, concetto emerso anche durante l’incontro con i giornalisti.

"Io credo che il tempo sia un vento che muove la sabbia", ha dichiarato Corsi. "Ci sono periodi in cui un certo modo di fare canzoni viene apprezzato di più, altri meno. È una cosa naturale, funziona così. Personalmente sono molto felice di questo podio e di condividerlo con Olly e Brunori, anch'essi cantautori".

Uno dei momenti più iconici della sua avventura sanremese è stato l’incontro tra Topo Gigio e Domenico Modugno durante la serata delle Cover, che ha suscitato curiosità e sorrisi. "Per me Topo Gigio è un personaggio immaginario, ma più reale di tanti altri. Ho voluto legare la sua storia a quella di Domenico Modugno e di Nel blu, dipinto di blu", ha spiegato, sottolineando la volontà di mescolare passato e presente in un omaggio dal sapore nostalgico.

Tra i tanti meriti riconosciuti a Corsi c'è la sua semplicità, un tratto distintivo che emerge sia nella vita quotidiana che sul palco. "Non bisogna rappresentare la normalità sul palco e poi dimenticarci di farlo nella vita reale. Bisogna rimanere ancorati alla terra, come gli alberi in Maremma", ha concluso.

Menzione anche per Tommaso Ottomano, suo grande amico e collaboratore. "Siamo cresciuti assieme", ha detto Corsi, aggiungendo che è anche il regista dei suoi videoclip e "l'unico con il quale riesco a scrivere canzoni. Abbiamo passato anni a scrivere e suonare insieme: voglio che ci sia sempre quando c'è qualcosa di bello da fare".