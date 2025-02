Arma di Taggia: il Festival per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche dell'invecchiamento alla casa di riposo 'Le Palme'

La casa di riposo ‘Le Palme’ ha organizzato sabato scorso il ‘Festival delle Palme’, nella sede di via Nazario Sauro ad Arma di Taggia.

E’ stato un evento, nato con l’intento di valorizzare la ricchezza delle esperienze degli anziani nell’ambito della settimana dell’altro Festival a testimonianza che essere anziani vuol dire essere ancora parte di una comunità, proponendo momenti di intrattenimento musicale, attività di gruppo e testimonianze di vita.

“La nostra casa di riposo – evidenzia la direzione - vuole rilanciare la sua struttura in tutte le sue dimensioni. Elevata qualità dell’organizzazione, attenzione costante riservata ai pazienti e una gestione innovativa e umana. Il Festival rappresenta dunque, non solo un importante iniziativa di aggregazione e promozione culturale, ma anche un’occasione per esprimere il nostro impegno quotidiano nella cura e nel benessere dei nostri ospiti”.

La presenza di autorità locali e rappresentanti istituzionali ha offerto un’occasione per un confronto sulle tematiche dell’invecchiamento e della valorizzazione della terza età.